22 Ekim 1980 tarihinde İzmir’de doğdu. Okul hayatına Ankara’da başladı ve ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji’nde tamamladı. ODTÜ Koleji’nden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümü’nü bitirdi. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne 350 kişi arasında ilk dörde girerek başladı ve bu bölümden 2002 yılında mezun oldu.

Babası 8 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Mezuniyeti’nden sonra İstanbul’a yerleşen Gökbakar, bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılarak şansını denedi. Sonrasında “Zıbın” isminde bir program hazırladı ve bu program 2003’ü 2004’e bağlayan yılbaşı gecesi TV 8’de yayınlandı. Ayrıca TRT 1’de Pazar günleri canlı yayınlanan “7. Gün” programında beş hafta boyunca sunuculuk yaptı. Ardından daha önce Kamil Güler’in sunduğu Zoka isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yapmaya başladı ve 13 bölüm devam ettirdi. Bir çok kişi de Şahan Gökbakar’ı Zoka ile tanıdı.

Filmleri

2006 Gen

2008 Recep İvedik

2009 Recep İvedik 2

2010 Recep İvedik 3

2013 Celal ile Ceren Celal

2014 Recep İvedik 4

2017 Recep İvedik 5

2018 Kayhan K

2019 Recep İvedik 6

2022 Recep İvedik 7

Televizyon programları

Zoka (TV8 ve Show TV) (2004)

Dikkat Şahan Çıkabilir (TV8 ve atv) (2005)

Leyt Nayt Şov: Kime Diyorum Ben (NTV) (2006)

Kolay Gelsin (Kanal 1) (2008)

Engin Jurnal (TV8)

Ödülleri

(2014) 41. Magnum Altın Kelebek Ödül Töreni – Sinema Özel Ödülü

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