Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik" serisinin yedincisi geçen yıl aralık ayında Disney Plus platformunda yayınlanmıştı. Ancak, dijital platform, Recep İvedik 7 filminin de içinde bulunduğu yerli yapımları kaldırma kararı aldı.

Şahan Gökbakar, bu kararın ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak hayranlarına açıklama yaptı. Paylaşımında, "Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum" dedi. Gökbakar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'a üye oldu

Disney başkanı Bob Iger beyin aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. Atmışlar diyorum çünkü bizim de bir hafta evvel haberimiz oldu. Bob Iger'ın aldığı bu karara, Disney+Turkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum.



Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup, yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda dünya rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla."