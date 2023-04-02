Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın üslubuna yönelik tepki göstermesinin ardından, "Ooo Kerem hafiften titreme geldi mi? Bak partililerin bile sana ayar çekiyor" ifadelerini kullandı.



Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ooo Kerem hafiften titreme geldi mi? Bak partililerin bile sana ayar çekiyor. Yanlışlarının bedelini ödeyip istifa etmek, yerine Atatürk de çadır sattı diye yalan söylersen, Murat Ağırel gibi gazeteciler de çıkar yalanını suratına vurur. AFET ZAMANI ÇADIR SATAN KEREM."

Daha sonraki yaptığı paylaşımında da Bülent Turan'ı etiketleyen Gökbakar, "Bülent Turan ben Recep İvedik tiplemesi değilim. Adım Şahan Gökbakar. Komedyenim. Sizi, 'Osman Öcalan TRT'ye çıkmadı, TRT Kürdiye çıktı' diyerek hepimize kahkaha attıran mükemmel şakanızdan tanıyorum. Bu arada keşke Recep İvedik'in bazı özellikleri hepinizde olsa. İyi pazarlar" dedi.

Bu nasıl bir üslup?

AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kerem Kınık'a, “Allah aşkına ‘Şahancım’ ne, ‘bulaşmak’ ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!” demişti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi