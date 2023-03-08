Gerçek adı Yunus Özyavuz olan Sagopa Kajmer, 17 Ağustos 1978’de Samsun’da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun’da tamamladı. Samsun’da yerel bir radyoda DJ’lik yaparak işe başladı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu.

1998’de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu’nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun’u, 2004’te de Bir Pesimistin Gözyaşları’nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005’te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005’te kendi plak şirketi Melankolia Müzik’i kurdu. 27 Haziran 2006’da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006’da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007’de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008’de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albümü, 2009’da Şarkı Koleksiyoncusu, 2010’da Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen’i, 2011’de Saydam Odalar’ı, 2013’te Kalp Hastası, 2017’de Ahmak Islatan albümünü, 2019’da Sarkastik EP albümünü yayımladı. 12 Haziran 2020’de ise rapçi Patron ile “Siyah” teklisini yayımladı. 17 Temmuz 2020’de Faruk Sabancı ile “Bu Sen Değilsin” teklisini yayınladı. Ayrıca 17 Ağustos 2020 doğum gününde kuzeni Gökhan Özyavuz ile 5 parçadan oluşan Yunus EP albümünü yayımladı.

SAGOPA KAJMER ANLAMI NEDİR? SAGOPA KAJMER NE DEMEK?

Yunus Özyavuz kendi tabiriyle Sagopa Kajmer’in kaynağını şu sözlerle açıklıyor: “Mısır’da eski bir piramit… araştıran da Kajmeri. İşte, orada araştırmasını yaparken kendi mahlası Sagopa’nın Kajmer’i… sırrını çözen insan.”

Beyazıt Öztürk ve Meral Okay’ın sunduğu Nasıl Yani programında bu durumu şöyle açıkladı: “Mısır’da piramitlerde araştırma yapan bir bilim adamı… içerideki tüm koordinasyonları hiyeroglif olarak yazıyor ve daha sonra da orada hayatını kaybediyor akımlardan dolayı. Onun sonrasında gelen bilim adamları, ilimle ilgilenen kişiler papirüslerden okudukları kadarıyla bu keşifleri yapan insanın, Sagopa piramidinin keşfini yapan insanın Kajmeri isminde birisi olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Ben de bunu makalede okumuştum üniversite yıllarımda.”

Diskografi

Toplama Kampı (2000)

Sözlerim Silahım (2001)

İhtiyar Heyeti (2002)

On Kurşun (2001)

Sagopa Kajmer (2002)

Bir Pesimistin Gözyaşları (2004)

Romantizma (2005)

İkimizi Anlatan Bir Şey (2007)

Kötü İnsanları Tanıma Senesi (2008)

Şarkı Koleksiyoncusu (2009)

Bendeki Sen (2010)

Saydam Odalar (2011)

Kalp Hastası (2013)

Kağıt Kesikleri (2022)