Dünyagöz Hastanesi Ankara doktorlarından Prof. Dr. Kadriye Ufuk Elgin: “Glokomlu hastanın yaşam tarzı, beslenme ve diğer alışkanlıkları da hastalığın gidişatını etkiler. Sağlıklı dinamik bir vücuda sahip olmanın yanı sıra Akdeniz tarzı diyet ile beslenme glokomu olumlu yönde etkiler.”

Görme yeteneğimizin sessiz hırsızı olan Glokom hastalığını tamamen iyileştirmek mümkün değil ancak ilerlemesini durdurmak elimizde. Bunun için Glokom hastalarının yapmaları gereken en önemli şey doktorların dediği saatte ve dozda damlalarını damlatmak ve önerilen tedavilere uymaktır.

Glokomlu hastalar beslenmeye özen göstermeli

Bol sebze, meyve içeren Akdeniz tarzı diyet glokoma karşı faydalıdır. Glokomlu hastaların günlük diyetinde, narenciye ve yeşil bitkilerde bulunan C vitamini; badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz gibi kuruyemişlerin yanı sıra avokado gibi bazı sebzeler ve balıkta bulunan E vitamini; tahıl ürünlerinde çokça bulunan B vitamini yer almalıdır. Yaban mersini, çilek vb. diğer kırmızı ve mor meyveler, özellikle balık yağı, keten tohumu yağı ve ceviz gibi omega-3 ve omega-6 içeren gıdalar, çekirdekli siyah üzüm ve bitter çikolata Glokom’a karşı faydalıdır.

Sigaradan Uzak Durmak Önemli!

Sigaradan uzak bir yaşam, tüm vücut sağlığı için olduğu gibi Glokomla mücadele için de son derece önemlidir. Alkol tüketimi ile Glokom arasında bir ilişki ise net olarak bilinmemektedir. Ancak günde bir kadeh kırmızı şarap içilmesi, antioksidan özelliği nedeniyle Glokom için faydalı olabilir. Günde 2-3 kupayı geçmeyen siyah ve yeşil çay tüketimi Glokom için faydalı iken, aşırı kahve içimi hastalığı olumsuz yönde etkiliyor.

Spor Yaparken de Bazı Kurallara Dikkat!

Düzenli egzersiz, genel vücut sağlığı için olduğu kadar Glokom için de büyük oranda önemlidir. Düzenli olarak haftada 3-4 kez, 40-45 dakika dinamik aerobik egzersiz (yürüme, koşma, bisiklet vs) idealdir. Glokom hastaları için uygun olmayan sporlara gelince: Başın aşağıda kaldığı atipik pozisyonlara bağlı olarak yoga, benzer şekilde ağırlık çalışmaları, skuat gibi izometrik egzersizler ve bungee jumping gibi sporlar uygun değildir. Ayrıca sıkı yüzücü gözlükleri ve dalış sporu da glokomlu hastalar için uygun değildir.

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