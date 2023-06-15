Sağlıklı bir diyet nasıl olmalı? Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli? Sağlıklı bir diyet düşündüğünüzden çok daha fazla bir denge ve çeşitlilik meselesidir. Sağlıklı beslenme toplumda her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Sağlıklı, fit bir bedenin ve hastalıklardan korunmanın doğru beslenme programıyla ne kadar ilişkili olduğu bilgisi yaygınlaştıkça 7’den 70’e birçok insan beslenme düzeninde değişikliğe gidiyor. Sağlıklı ve doğru diyet bilgileri haberimizde...

Sağlıklı bir diyet nasıl olmalı? Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?

Sağlıklı bir diyet düşündüğünüzden çok daha fazla bir denge ve çeşitlilik meselesidir. İşte sağlıklı bir diyet oluştururken ve diyet yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

Çeşitlilik: Diyette her türden yiyecek bulunmalıdır. Proteinden karbonhidratlara, yağlardan vitamin ve minerallere kadar ihtiyacınız olan her şeyi almanız önemlidir. Bu nedenle diyetinizdeki yiyeceklerin çeşitliliğini arttırmaya çalışın. Doğru Porsiyonlar: Kalorilerin çoğunun sağlıklı yiyeceklerden gelmesi önemlidir, ancak aşırıya kaçmamak da önemlidir. Porsiyon kontrolü, kilo yönetiminde önemli bir rol oynar. Taze ve İşlenmemiş Gıdalar: Taze ve işlenmemiş gıdalar, genellikle en sağlıklı seçeneklerdir. İşlenmiş gıdalar genellikle yüksek miktarda tuz, şeker ve doymuş yağ içerir. Meyve ve Sebze Tüketimi: Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmeye çalışın. Bunlar, lif, vitamin ve mineral açısından zengindir ve genellikle düşük kalorilidir. Yağlar: Sağlıklı yağları (avokado, fındık, balık, tohumlar ve bitkisel yağlar) tercih edin ve doymuş yağları (kırmızı et, tereyağı, peynir) sınırlayın. Şeker: Şeker tüketimini sınırlayın. Çok fazla şeker, kilo alımına ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Sıvı Tüketimi: Yeterince su içmek de çok önemlidir. Günde en az 8 bardak su içmeye çalışın. Düzenli Fiziksel Aktivite: Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersizle tamamlanmalıdır. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmayı hedefleyin. Alkolden Kaçının: Alkol kalorileri artırır ve sağlıklı beslenme çabalarınızı bozar.

Bir diyetisyen veya doktorla konuşmadan önce büyük diyet değişiklikleri yapmayın. Herkesin sağlık durumu ve diyet ihtiyaçları farklıdır ve bu öneriler geneldir. Sağlık hizmetleri profesyonelleri, kişisel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uygun bir plan oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Konunun uzmanından sağlıklı diyet için ipuçları

Sağlıklı beslenme toplumda her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Sağlıklı, fit bir bedenin ve hastalıklardan korunmanın doğru beslenme programıyla ne kadar ilişkili olduğu bilgisi yaygınlaştıkça 7’den 70’e birçok insan beslenme düzeninde değişikliğe gidiyor. Ancak profesyonel destek alırken ya da evde kendi kendine diyet uygularken doğru beslenme programının bazı temel kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Nihan Yakut, sağlıklı bir diyet programının temel kuralları hakkında bilgi verdi.

Kişisel beslenme planları birçok parametreye göre belirleniyor

Kurallara uygun, kişiye özel hazırlanan ve uygulanan dengeli besin içeriği olan beslenme planına sağlık diyet listesi adı verilir. Bu liste, besin öğeleri açısından makro (karbonhidrat, protein, yağ) ve mikro (vitamin, mineral, lif) elementleri dengeli ve yeterli biçimde karşılamalıdır. Doğru beslenme planında, gün sonunda; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebzeler, meyveler, ekmek ve türevleri, kuru baklagiller, yağ gibi tüm besin öğeleri yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmiş olmalıdır. Diyet listesi yani günlük menü, birçok değişken parametreye bağlı olarak hazırlanmaktadır. Kişisel bir sağlıklı beslenme planı çıkarılırken; kişinin yaşı, boyu, kilosu, yaşam şekli, fiziksel aktivite düzeyi, beslenme düzeni, yöresel/geleneksel beslenme alışkanlıkları, seçimleri, sevdiği ve sevmediği besinler, geçirilmiş operasyonları, akut/kronik hastalıkları, ilaç kullanımı gibi birçok değişken parametre göz önünde bulundurulmaktadır. Bütün bu değişkenler bir araya getirilerek tamamen kişisel, yeni ve sağlıklı bir beslenme planı oluşturulmaktadır.

Sağlıklı bir besin örüntüsünün 3 olmazsa olmazı “ana öğünler”

Sağlıklı bir besin örüntüsü; olmazsa olmaz “3 ana öğün esası”nın oluşturulması ile başlar. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği içerikleri temel besin öğelerinin dengeli bir şekilde dağıtılması ile menü planına yerleştirilir. Bu şartlar uygulanırken, öğün atlama mümkün olduğunca ve zorunlu kalınmadıkça yapılmamalıdır. Bununla birlikte sağlıklı bir beslenme planında diyet kişiye uymalıdır.

Hastalıklardan korunmak doğru beslenme ve yeterli fiziksel aktivite ile mümkün

Bunun yanı sıra kişinin hatalı beslenmeye dair davranışları, yeni doğru davranış modeli ile değiştirilmelidir. Bu doğrultuda danışanın eksik ya da yanlış bildiği beslenme bilgilerinin iyi bir beslenme eğitimi ile düzeltilmesi hedeflenmektedir. Eksik veya yanlış bilgiyle veya tamamen kontrolsüz şekilde bir besin örüntüsü ile beslenme uzun vadede obezite başta olmak üzere, diyabet, bağırsak hastalıkları ve dışkılama problemleri, bilişsel işlevlerde azalma, karaciğer ve kan yağlarının artması, kanser ve kiloya bağlı kardiyovasküler problemleri beraberinde getirmektedir. Günümüz yaşantısında sıkça karşımıza çıkan bu hastalıkların önüne geçmek büyük oranda doğru beslenme ve yeterli fiziksel aktivite ile mümkündür.

Ara öğünler sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutuyor

İhtiyaca, yaşam tarzına ve planın uygulanma nedenine bağlı olarak 1 veya 1’den fazla ara öğün eklenerek, diyette denge sağlanır. Ara öğünler, kişiye göre planlanırken, kan şekerinin dengede tutulmasını sağlar ve kişinin ana öğün saatlerine yaklaşırken karşı konulmaz ve kontrol edilemez açlık yaşamasının önüne geçmeyi hedefler. Aynı zamanda kişinin ihtiyacı olan besin içeriğini mide hacmi düşünülerek eşit şekilde dağıtma mantığı taşır. Yani tüm ihtiyacı, ana öğünlerde mide kapasitesini zorlayarak vermemek için tercih edilir. Çoğu durumda listelerin kalorileri fiziksel aktivite değişkenliklerinden etkilenir. Bu nedenle, ne kadar fiziksel aktivite yapıldığı ve ne denli düzenli yapıldığı konusu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Uzun vadede kalıcı sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak için bunlara dikkat!

Beden değerlerine göre değişiklik göstermesine karşın, sıvı özellikle su tüketimi, saf su cinsinden minimum 1,5 ortalamada ise 2 litre tüketilmelidir. Mevsim ve ısı değişiklikleri su tüketimi konusunda belirleyici olmamalı, hava durumuna bakılmaksızın bedenin ihtiyacı olan su her daim aynı ortalamada tüketilmelidir.