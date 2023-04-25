Dengeli ve çeşitli beslenme: Beslenmenizde çeşitlilik sağlayarak, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm temel besin maddelerini karşılamaya çalışın. Her öğünde protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller içeren yiyecekler tüketin.

Sebze ve meyve tüketimini artırın: Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin. Sebzeler ve meyveler, sağlığınızı koruyan ve hastalıklardan korunan antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle doludur.

Tam tahıllı ürünleri tercih edin: Rafine edilmemiş tam tahıllı ekmek, makarna, pirinç ve diğer tahıl ürünleri tüketin. Tam tahıllar, enerji sağlamanın yanı sıra bağırsak sağlığını destekleyen lif açısından zengindir.

İyi yağları seçin: Trans yağlardan kaçının ve doymuş yağları sınırlı miktarda tüketin. Sağlıklı yağ kaynakları olan avokado, zeytinyağı, fındık ve tohumları tercih edin.

Şeker ve tuz tüketimini sınırlayın: Şekerli içeceklerden ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon riskini artırabilir, bu nedenle tuz kullanımını azaltmaya çalışın.

Yeterli su içmek: Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvıyı sağlamak için günde yaklaşık 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Su, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasında kritik bir rol oynar.

Düzenli öğünler: Günde 3 ana öğün ve ara öğünlerle düzenli bir beslenme düzeni oluşturun. Bu, kan şekeri seviyelerini düzenler ve açlık ataklarını önler.

Alkol tüketimini sınırlayın: Alkol tüketimini azaltarak veya sınırlayarak, genel sağlığınızı koruyun ve kronik hastalık riskini azaltın.

Yavaş ve bilinçli yemek: Yemeğinizi yavaşça ve dikkatlice çiğneyerek sindirim sistemine yardımcı olun ve doygunluğu daha iyi hissedin.

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