Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ümmü Gül Erdem, geçen haftalarda günlük 4-5 bin civarında Kovid-19 testi incelerken şu anda bunun yaklaşık 8 binlere ulaştığını söyledi.

Erdem, toplu etkinliklere katılımda ve bazı seyahatlerde 2 doz Kovid-19 aşısını tamamlamamış ya da hastalığı geçirip bağışıklık süresini doldurmuş olanlara yönelik 6 Eylül'den itibaren getirilen PCR testi zorunluluğuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Laboratuvarlarında şu anda Ankara'nın çeşitli hastanelerinden görevlendirilen 65 kadar personelin görev yaptığını belirten Erdem üç vardiya halinde 24 saat kesintisiz çalıştıklarını söyledi.