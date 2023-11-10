Zatürre Aşısı Yaptırmalı Mısınız?

Zatürre bulguları aşağıda özetle;

Öksürük (balgam yeşilimsi, sarı renkte veya kanlı olabileceği gibi özellikle virütik zatürrelerde kuru öksürükte olabilir)

Yüksek ateş,

Göğüs ağrıları (öksürükle artan)

İştah kaybı, halsizlik ve yorgunluk,

Yaygın kas-eklem ağrıları

Bilinç kaybı (özellikle yaşlı ve çocuklarda).

Zatürre hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşması ile ortaya çıkabileceği gibi hasta kişiden sağlam kişilere yakın temas sonucu bulaşması ile meydana gelebilir. Hasta kişilerden öksürük, aksırık ya da konuşma sırasında havaya yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla bulaş gerçekleşebilir. Hastalıktan korunmanın en ucuz ve etkin yolu hasta olan kişilerle teması azaltmak mümkünse kesmektir.

Zatürre özellikle 5 yaş altı çocukların, 65 yaş üstü bireylerin ve kronik hastalığı olan kişiler için hastaneye/yoğun bakıma yatış ve ölüm nedenleri arasındadır. Bu nedenle bu riskli gruplarda aşılanma oldukça önemlidir. Zatürre ülkemizde enfeksiyonlara bağlı ölümlerde birinci sıradadır.

Zatürre aşısı hangi risk gruplarına yapılmalıdır?

5 yaş altı çocuklar

65 yaş üstü bireyler

Doğuştan dalak olmayanlar veya dalağı ameliyat ile alınanlar

Kronik Kalp hastaları

Kronik Karaciğer hastaları

Kronik Böbrek hastaları

Sigara içenler

Alkolikler

Kulak içi implant kullananlar

KOAH ve astım hastaları

HİV enfeksiyonu olanlar

Bağışıklık sistemi düşürücü ilaç kullananlar

Kanser hastaları

Yukarıda belirtilen risk grubundaki hastalarda Grip (influenza aşısının da yapılmasının faydalı olduğu unutulmamalıdır. Akdeniz diyeti ile beslenin, kalabalık kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun, erişkin yaş aşılamaları için Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanından danışmanlık alın. Unutulmamalıdır ki modern tıbbın en ucuz, yan etkisi en az ve en başarılı uygulamaları aşılamadır!