YILBAŞINA ÖZEL BESLENME ÖNERİLERİ

“Yılbaşı sofrasında her ne kadar dikkat etmeye çalışsak da bazen ipin ucu kaçabiliyor” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, yılbaşı sofrasında bir akşam kaçamak yapmanın, sağlıklı beslenme adına her şeyi bitirmek anlamına gelmediğini söyledi. “Ama kronik bir hastalığınız varsa, kaçamak yapmak sağlığınızı riske atabilir. Dolayısıyla diyabeti olanlar, tansiyon problemi yaşayanlar, kalp ve böbrek hastalıkları olanlar veya hastalıklarına bağlı sürekli ilaç kullanma gibi özel beslenme gerektiren durumlar söz konusuysa dikkatli olunması gerekir” açıklamasında bulunan Renan Güneş “Böyle durumlarda 1 günlük beslenme yanlışı bile önemli sorunlar yaşamanıza neden olabilir” dedi.

Yeni yıla girerken bunlara dikkat!

Yılbaşı gecesinde dikkat edilmesi gereken noktaları belirten Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, şu tavsiyeleri verdi;

-Yemeğe çok aç oturmamaya çalışın,

-Kendinizi iyi hissettirecek yemek seçimleri yapın,

-Gün boyunca ara öğünler yapmaya çalışın,

-Yemek öncesi zeytinyağlı ve salata gibi hafif başlangıçlar ile yemeğe başlayın,

-Yılbaşı gecesi için et olarak hindi iyi bir tercih olacaktır ama onun yerine tavuk veya balık gibi beyaz etleri de tercih edebilirsiniz,

-Karbonhidrat olarak pilav veya çorba veya ekmekten birini tercih edebilirsiniz.

-Tatlı olarak da çok yağlı kızarmış şeker oranı ve kalorisi yüksek tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz,

-Yılbaşının vazgeçilmezi kuruyemişleri tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Hem kalorisi yüksek hem de kavrulmuş olanların tuz içeriği fazla olduğundan çiğ olanları tercih edilmeli ve küçük bir kaseden fazlası tüketilmemelidir,

-Yemek sonrası gece devam edeceğinden daha fazla kalori almamak için taze sebze ve meyveleri atıştırabilirsiniz,

-Alkol tüketimini sınırlandırın. 1 gram alkolün 7 kalori olduğunu unutmayın.

-Alkol alırken kan şekerinizde dengesizlik yaratmaması için yemekle beraber tüketmeye özen gösterin,

-Alkol alırken aşırı yağlı yiyecekler tüketmemeye çalışın, hatta yavaş içerek alkol tüketimini geceye yaymaya çalışın,

-Su tüketiminizi artırmaya çalışın.

Yeni yılın ilk gününe özel beslenme tüyoları

Yılbaşı gecesi nasıl beslenilmesi gerektiğine dair detayları paylaşan Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, yeni yılın ilk gününde nasıl beslenilmesi gerektiğine dair de önemli detaylar verdi. Güneş;

-Yılbaşı gecesi yemeği fazlaca yemişseniz, sabah hafif bir kahvaltı ile güne başlayın.

-Su tüketiminizi artırın. Alkol vücutta su tutup ödem yapacağından ertesi bir kaç gün alkolü vücuttan atabilmek için bol su tüketmeye özen gösterin.

-Çay ve kafeinli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durun,

-Yeşil çay, beyaz çay, biberiye, kekik gibi bitki çayları tüketin ki ödeminizi atmaya yardımcı olsun,

-Mümkünse ertesi gün ve sonrası bir kaç gün hafif tempoda yürüyüş yapmaya çalışın,

-Şekerli yiyecekleri ve yağlı, kızarmış besinleri tüketmeyin,

-Hafif ara öğünler yapmaya çalışın,

-Hazırlayacağınız zengin bir sebze çorbası toksinleri vücudunuzdan uzaklaştırarak sizi tok tutar ve ödeminizi atmaya yardımcı olur,

-Gece fazla alkol aldıysanız ertesi gün detoks tarifleri hazırlayarak bunlardan faydalanabilirsiniz,

-Ispanak, maydanoz, marul, muz gibi daha fazla potasyum içeren yiyecekler tüketmeye çalışın,

-Daha fazla potasyum almak tuzun fazlasının vücuttan atılmasını sağlayarak ödemin azalmasına yol açar.