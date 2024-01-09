Yetersiz ve kötü beslenme alışkanlığı vücut direncini düşürüyor!

Dolayısıyla kış mevsimini sağlıklı halde geçirebilmek için beslenme düzeninizi gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü yeterince enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin ögelerinin eksikliği veya yetersizliği durumunda vücut sistemlerinin düzenli çalışması ve enfeksiyonlara karşı dirençli olması beklenilemez. Bundan dolayı yetersiz ve kötü beslenme alışkanlığı bulunan bireylerde enfeksiyon hastalıkları daha sık görülmektedir.

Kış aylarında doğru beslenin, hastalıklara karşı güçlenin!

Doğru ve yeterli beslenmenin hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi vardır. Yeterince sebze ve meyve tüketen bireyler genellikle vitamin ve minerallerden büyük ölçüde yararlanmış olur. Özellikle antioksidanlardan (A, B grubu, C ve E vitaminleri, selenyum, bakır gibi mineraller ve bazı fenolik bileşikler) zengin beslenmek serbest radikalleri azaltarak bağışıklığı güçlendirmeye ve kış enfeksiyonlarına karşı vücudu korumaya destek olur.

Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, kuşburnu, kara mürver, limon, domates, kapya biber, yeşilbiber ve yeşil yapraklı sebzeler iyi birer C vitamini kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kış enfeksiyonlarına karşı vücut direncini artırır. Sağlıklı beslenmenin en önemli iki besin grubu sebze ve meyvelerdir. Bu nedenle günlük beslenme rutininizde en az 5 porsiyon taze sebze ve meyveye yer vermeniz gereklidir.

Zeytinyağı, ceviz, badem, fındık, ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi sağlıklı yağlar E vitamini kaynağıdır. Sağlıklı yağlara beslenmenizde yer vermek serbest radikallerin azalmasına ve bağışıklığın güçlenmesine destek olur.

Balık, karaciğer, yumurta ve süt grubu, havuç, kayısı, bal kabağı ve yeşil yapraklı sebzeler ise A vitamininden zengindir. Haftada 2 kez balık tüketmek, antioksidan etki gösteren omega-3 yağ asitleri sayesinde bazı hastalıklara karşı koruyucu rol üstlenir.

Sarımsak ve soğan vitamin, mineral deposu, güçlü bir antioksidan ve anti-inflamatuardır. Kış mevsiminde yemeklerinizde kullanmayı ihmal etmeyin.

Sofralarınızda yer vermeniz gereken iki ürün; yoğurt ve kefir, probiyotik özellikleri sayesinde bağırsak florasını destekleyerek bağışıklık sistemine destek olduğu bilinmektedir.

Enfeksiyonlara neden olan bakteri ve virüslerin çoğalmasını önleyen zencefil, birçok vitamin, mineralden ve lif açısından oldukça zengindir. Özellikle viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Sonuç olarak mevsimine uygun, çeşitli, yeterli ve dengeli besleniyor olmak mevsimsel enfeksiyonlara karşı zinde kalmamızı sağlayacaktır.

Sağlıklı beslenme rutininize ek olarak zaman zaman bağışıklığınızı desteklemek için tüketebileceğiniz bir içecek tarifine aşağıda ulaşabilirsiniz.

Zencefilli bağışıklık destekleyici içecek;

1 küçük boy taze zencefil kökü-30 gr

1 orta boy mandalina

1 küçük boy kivi

Yarım adet limon

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı toz karabiber

Hazırlanışı;