Yeşilay 102 yıldır genç nesilleri bağımlılıktan koruyor

Yeşilay, 1. Dünya Savaşı esnasında ve savaş sonrasında, işgal güçlerinin toplumda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırarak halkın mücadele ruhunu yıkmalarını önlemek amacıyla Dr. Mazhar Osman Usman ve arkadaşlarınca 5 Mart 1920'de "Hilal-i Ahdar" adıyla İstanbul'da kuruldu.

Süreç içerisinde ismi "Yeşil Hilal" olarak değiştirilen cemiyet, 1934'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanan kararnameyle "kamu yararına faaliyet gösteren dernek" olarak kabul edildi.

Yeşil Hilal yönetiminin, 22 Ocak 1936'da "hilal" kelimesini Türkçe karşılığı "ay" ile değiştirme kararı üzerine, cemiyet "Yeşilay" ismini aldı.

Yeşilay, 1938'deki 19. kongresinde içki ve uyuşturucunun ardından mücadele alanına sigarayı da ekledi. Bağımlıların tedavisi için cemiyetin faaliyetleri kapsamında 1946'da Yeşilay Dispanseri kuruldu.

Dönemin Yeşilay Genel Başkanı Dr. Şükrü Hazım Tiner, 1958'de, 1-7 Mart'ın tüm Türkiye'de "Yeşilay Haftası" olarak kutlanacağını ilan etti.