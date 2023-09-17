Yeni Okula Başlayan Çocuğa ve Ebeveynlere Uzman Tavsiyeleri: Uyum Sürecini Kolaylaştıracak Öneriler

Çocukların okula yeni başlama süreci, hem ebeveynler hem de çocuklar için stresli ve kaygı dolu bir dönem olabilir. Peki, bu süreci nasıl daha kolay ve sağlıklı bir şekilde atlatılabilir? Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk – Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Hamza Ayaydın, bu konuda değerli önerilerde bulundu.

Çocukların okula başladığı dönem, ebeveynler için de birçok endişe ve soru işareti barındırır. Uzm. Dr. Hamza Ayaydın, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar ve uygulanabilecek pratikler hakkında bilgi verdi.

Çocuğun Rutini Korunmalı

Uzm. Dr. Ayaydın, "Okula alışma sürecinde çocuğun uyum zorluğunu aşmak adına bazı rutinleri devam ettirmek bu duruma fayda sağlayacaktır," diyor ve sabah kahvaltısının önemini vurguluyor.

Okulu Tanıtın

Ebeveynlerin, çocuklarına okulun çeşitli bölümlerini göstermesi ve orada neler yapacağını anlatması, uyum sürecini kolaylaştırır.

Kaygı Oluşturabilecek Söz ve Davranışlardan Kaçının

Kaygılı ebeveynlerin, çocuklarını da kaygılı yapabileceğine dikkat çeken Ayaydın, bu tür duyguların çocuğa yansıtmaması gerektiğini belirtiyor.

Çocuğunuzu Dinleyin

Çocuğunuzun sorularını ve kaygılarını ciddiye alın. Eğer çocuğunuz konuşmak istemiyorsa, ona zaman tanıyın ve dinlemeye hazır olduğunuzu belirtin.

Sınıfta Kalmayın

Çocuğunuz okulda ilk birkaç gün ağlama tepkisi gösteriyorsa, bu olağan bir durumdur ve endişe yaratmamalıdır.

Uzman Yardımı Alın

Eğer çocuğunuz sürekli kaygılı, çekingen veya hırçın davranıyorsa, uzman yardımı almak faydalı olabilir.

Yeni okula başlayan çocukların ve ebeveynlerin uyum sürecini kolaylaştıracak bu pratik öneriler, okulun ilk günlerini daha az stresli ve daha üretken kılmak için büyük önem taşıyor.