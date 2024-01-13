Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, çocuklarda beslenme konusunu değerlendirdi.

Çocuk neden yemek yemek istemiyor?

Çocukların neden yemek istemediklerine ilişkin Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Öncelikle yemeğin ne zamanda ne şekilde sunulduğu çok önemli. Enfeksiyon durumunda çocuklarda iştahsızlık olabilir. Bu noktada proteinli besinleri çocuklara vermek gerekiyor. Psikolojik sebeplere gelecek olursak çocuk aileyi kontrol altında tutmak istiyor olabilir ya da yemek ortamından hoşlanmıyor olabilir.

Porsiyonları çocuğun kendisi ayarlaması gerekiyor. Bu şekilde ilerlenirse beslenme sağlıklı bir süreç haline gelmiş olur.” dedi.

Beslenme süreci anne sütü ile başlıyor

Beslenme sürecinin ilk başta anne sütü ile başladığını ve 6 aydan sonraki sürecin çok önemli olduğunu dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Çünkü yeme alışkanlığı bebeklikten kazanılıyor.” dedi.

Çocuğun yemek yememesi ne zaman sorun teşkil eder?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Eğer çocukta ciddi bir kilo kaybı ya da halsizlik varsa yemek yeme süresi çok uzun sürüyorsa bu durum artık sorun haline gelmiş demektir.” diye konuştu.

Fazla kilolu çocuklarda önce kilo alımı durdurulmalı

Obezitenin şu an çocuklarda yüzde 60 durumda olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, şöyle devam etti:

“Avrupa maalesef bu konularda yüksek sıralarda. Şişman çocuklara hemen diyet yaptırmıyoruz, öncelikle kilo alımını durdurmaya çalışıyoruz. Ancak eğer ki çocuk 2 yaşından küçükse, motor gelişiminde bir gerilik varsa o noktada zayıflaması gerekir. Çocuklarda obeziteye yol açan şekerli yiyeceklerden de uzak durmak gerekiyor.”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, çocuklar yemek yemediği zaman ailelerin baskı yapmaması gerektiğine işaret ederek, çocuğa yemek üzerinden ödül ceza sistemi yapılmamasının önemini de vurguladı.

Çocuk ailedeki beslenme alışkanlıklarına uyum sağlıyor

Çocukların büyüdüğü aile ortamındaki beslenme alışkanlığına uyum sağladığını da kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Bunun için çocuğa farklı seçenekleri de yediklerinin beraberinde sunmak gerekiyor. Ancak çok fazla seçenek sunulup çocuğun kafası karıştırılmamalı. Diğer seçeneklerin tadını alması sağlanmalı.” dedi.

Seçenekleri renklendirmek için neler yapılmalı?

Yemek yeme sürecinde çocuğu tek başına bırakmamak ve masaya ailecek oturmanın da gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Yemekler çocuğa sırasıyla gelmelidir. Eğer çocuğun pilav veya makarnaya direkt yönelimi varsa proteinli besinle başlamak gerekiyor. Tabağı şekillendirmek de iştah artırıcı olabilir. Yemek esnasında oyun kurulabilir.” dedi.

Çocuk gün içinde iki porsiyon sebze, iki-üç porsiyon meyve ve iki bardak yoğurt yemiyorsa bu noktada yeterli beslenmemiş olduğunu kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Bu noktada vitamin desteklerinden yararlanılabilir. Ancak bunu bilinçsiz bir şekilde kullanmamak gerekir.”şeklinde sözlerini tamamladı.