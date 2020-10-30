Yarım saatte bir haftalık spor

Vücut şekillendirmede devrim

Uygulama hakkında bilgi veren Daisy Poliklinik’in sahibi Kozmotolog & Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir “EmSlim, kasları efekte bir şekilde yüzde 100 çalışmasını sağlar. Egzersiz ve spor yaparak 30 dakika gibi kısa sürede bunu yapmak mümkün değil. Kaslar işlem esnasında 20 bin defa kasılır ve çalışan kasların enerji ihtiyacı ortaya çıkar. Kaslar bu enerji ihtiyacını kendi çevresinde bulunan yağlardan karşılar. Bu sayede kaslar güçlü ve belirgin bir hale dönüşürken yağlarda azalma oluşur. EmSlim cerrahi olmayan ve vücut şekillendirmede devrim niteliğinde olan, günümüzde en son teknolojik çalışmanın ortaya koyduğu bir sistemdir” dedi.

Kasları çalıştırıyor

Diğer vücut şekillendirme sistemlerinden farklı olduğuna dikkat çeken Songül Durur Zevzir “Günümüzde bulunan vücut şekillendirme sistemleri fazla yağları parçalanmasını ve cildin elastikiyet kaybının giderilmesi için dizayn edilmiş yöntemlerdir. Bu tarz uygulamalarda kişinin kaslarını güçlendirmesine yönelik bir etkisi mümkün olmadığı için burada kişi kaslarını güçlendirmesi için yoğun spor yapması ve sağlığının bu duruma uygun olması gerekir. EmSlim ise kasları efektif olarak çalıştırırken enerji ihtiyacı için kasların çevresindeki yağları kullanır. Kasların odaklı bir şekilde çalışıp güçlenmesini ve belirgin bir hale gelmesini sağlar” diye konuştu

Koronayla ilgi arttı

EmSlim’e koronavirüs sonrası ilginin daha çok artığını belirten Songül Durur Zevzir şunları söyledi: “Koronavirüs nedeniyle spor salonlarına gitmeye çekinen, evde spor yapma imkânı bulunmayan ya da spor yapmaya zaman ayıramayan müşterimiz tarafından EmSlim, sıkça tercih ediliyor. Biz de tüm önlemlerimizi alarak uygulamayı gerçekleştiriyoruz.”