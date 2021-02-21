'Yanlış yapılan Rhinoplasti kötü sonuçlar doğurabilir'

Yard. Doç. Op. Dr. Fatih Sadıkoğlu, "Yanlış teknik ile yapılan ameliyatlarda ya da fazla doku çıkarımı sonucunda burnun yeniden onarılması ve nefes alır hale gelmesi oldukça zor ve ikinci bir cerrahi gerektirebilir." ifadesini kullandı.

Sadıkoğlu, "Burun estetiği sanılanın aksine sonuçları geç belli olan hassas bir ameliyattır. Uygun cerrahi teknikler ile yapılmayan ameliyatlardan kötü sonuçlar elde edilebilir. Bunların ilki hastanın yüzüne uygunsuz ve doğal görünmeyen bir burundur, ikincisi çok ciddi nefes alma problemleri oluşmasıdır. Yanlış teknik ile yapılan ameliyatlarda ya da fazla doku çıkarımı sonucunda burnun yeniden onarılması ve nefes alır hale gelmesi oldukça zor ve ikinci bir cerrahi gerektirebilir. Unutulmamalıdır ki her cerrahi bir travmadır, her travma dokuda hasar bırakır bu neden ile ilk cerrahide istenen sonucun elde edilmesi oldukça önemlidir." açıklamasında bulundu.

"DOKTORUN TECRÜBESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Günümüzde yine sık tercih edilen "Kapalı burun estetiği" için ise "Çok zor bir burnu kapalı teknik ile yapmaya zorlamak istenmeyen sonuçlar doğurabilir." hatırlatmasını yapan Sadıkoğlu şunları söyledi:

"Estetik burun ameliyatında başlıca iki teknik vardır. Bu teknikler arasında önemli fark cilt ve cilt altı dokuların korunup korunmadığıdır. Her iki teknikte de burnun kıkırdak ve kemik iskeleti üzerine yapılacak müdahaleler esas sonucu belirleyicidir. Kapalı teknikte cilt ve cilt altı bağlar damar ve sinir yapıları korunduğu için hastaların normal hayata dönmesi bir miktar daha hızlı olmaktadır. Hangi hastanın kapalı hangi hastanın açık teknik olacağı burnun ilk şekline, doktorun tecrübesine ve de hasta isteğine bağlıdır. Çok zor bir burnu kapalı teknik ile yapmaya zorlamak istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Ameliyat öncesi hasta hekim görüşmesi ile hangi tekniğin seçileceğine karar verilebilir."