Yanlış kulaklık seçimi kulak sağlığını bozuyor

Özellikle de bu cihazları kullanan hedef kitlenin yaşı giderek düşüyor. Çocukların teknolojik aletlerle çok küçük yaşlarda tanışmaya başladığını ve bu durumun da çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirebildiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Masum gibi görünse de küçük yaşlarda kulaklık kullanımı, ses düzeyi optimum bir seviyede ayarlanmadığı takdirde kulak sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle çocuklarda kulaklık kullanımında daha dikkatli olmak gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Müzik dinleme, film izleme ve oyun oynama gibi aktiviteler için her yaştan insan yoğun olarak kulaklıkları tercih ediyor. Kulaklık kullanımın olumsuz sonuçlarından etkilenenler arasında çocukların özel bir grup olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Çocukların dış kulak yollarının küçük oluşu nedeniyle ses daha dar ve kısa bir kanala toplanıyor. Bu durum çocukları erişkinlere göre daha fazla akustik enerjiye maruz bırakıyor. Bu nedenle çocuklarda kulaklık kullanımında daha dikkatli olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kulaklıklar kalıcı işitme kaybına yol açabiliyor

Akustik travma incelendiğinde yetişkin bir insan için 70 dB ile saatlerce çalışmak herhangi bir sorun oluşturmazken, 100 dB ile birkaç dakika içinde kalıcı işitme kaybının gelişebildiğini, hatta 125 dB ile kalıcı işitme kaybı oluşumunun saniyelere inebildiğini hatırlatan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Bu değerler yetişkinler için yapılan çalışmalar ile elde edilen veriler. Çocuklara özgü yayınlanmış ayrıntılı bir çalışma bulunmuyor fakat kaynaklarda çevresel sesleri azaltan kulaklıkların çocuklar için daha uygun olduğu belirtiliyor” dedi.

Kulaklık seçimi çocuğa özel olmalı

Çevresel seslerin kesilmesi durumunda 4 dB kadar bir düşüş sağlandığını ve yetişkinler için üst ses sınırın 80-85 dB olduğunu açıklayan Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, çocuklarda sesin 75 dB altında tutulması ve haftalık 40 saat ile sınırlandırılmasını öneriyor. Bu noktada işitme kaybı yatkınlığı olan çocuklara ayrı bir özen gerekiyor. Grup için bu değerlerin daha da aşağıya çekilmesi gerekiyor. Kulaklıkların çocuk kulağına uygunluğundan emin olmak gerekiyor. Çocuk kulak yapısına uygun olmayan kulaklıklar, çocuklarda mekanik hasara ve buna bağlı olarak dış kulak yolunda enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bu nedenle çocukların kulağına uygun, yumuşak kulaklıkların tercih edilmesi gerekiyor” yorumunda bulundu.