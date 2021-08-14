VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-3 aşamasında Delta varyantına karşı test edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen ve Ankara Onkoloji Hastanesinde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP aşı adayının Faz-2 çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Aşının Faz-2 çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, VLP aşısının, varyantlara karşı hızla dizayn edilebilmesi ve virüsün 4 önemli antijenini de kapsaması nedeniyle inovatif, yenilikçi bir aşı olduğunu söyledi.

Faz-1 aşamasında aşının dozunu ve güvenliği test ettiklerini, güvenliği konusunda olumlu gelişmeler kaydedildiğini anımsatan Altuntaş, şöyle konuştu:

"26 Haziran itibarıyla Faz-2 aşamasına geçmiştik. Faz-2 aşaması daha çok aşının ve ilaçlarının aktivitesinin test edilmesi, yine güvenilirliğinin daha fazla sayıda gönüllü üzerinde test edilmesi demektir. 330 gönüllü ile üç merkezde gerçekleştirdik. 8 Ağustos itibarıyla yerli VLP aşımızın ikinci doz aşılamaları da bitti. Bu arada 35. gün kontrolleri ve 49. gün kontrolleri de devam etmekte. Yani yerli VLP aşımızın aşılamaları bitmiş olup klinik takipleri ve immünolojik değerlendirmeleri devam ediyor. Ağustosun sonu itibarıyla da laboratuvar verilerinin klinik verilerle beraber sonlandırılmış olmasını ve Faz-3 dosyasının hazırlanmasını bekliyoruz. Yani yerli VLP aşımızın Faz-3 aşamasına geçmesi çok yakın, eylül içerisinde geçmesi mümkün. Planımız, beklentimiz eylül içerisinde Faz-3 aşamasına geçmek."

Faz-1'in 10'lu, Faz-2'nin 100'lü sayılarda gönüllü üzerinde denendiğini ancak Faz-3 ün daha fazla gönüllüyle gerçekleştirileceğini belirten Altuntaş, "Yerli VLP aşımız TURKOVAC'tan sonra ikinci aşımız da yolda. Bu da VLP aşısı. VLP aşısının inovatif yönüyle beraber bir an önce klinik kullanıma, yaygın kullanıma sunmak, ticari ürün haline dönüştürmek istiyorsak Faz-3'ün de belli bir aşamada tamamlanmış olması ve bunun sonuçlarıyla birlikte etkinliğinin gösterilmiş olması, bununla birlikte erken kullanım izni alması gerekiyor." dedi.

Altuntaş, Faz-1 ve Faz-3'den çıkan sonuçlara ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek Faz-1'den ve gerek Faz-2'den çıkardığımız deneyimler, aşının güvenli olduğu yönünde. Yerli VLP aşısında ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Çok hafif düzeyde lokal yan etkiler tabii ki oldu. Etkinliği konusunda, yani aşının çalışıp çalışmadığı konusunda kendi klinik gözlemlerimize baktığımız zaman da aşının aktif olduğunu, çalıştığını söyleyebiliriz ancak etkin olup olmadığını söylemek için Faz-3 çalışmasının sonuçları beklenmeli. Önemli sayıda vatandaşımız aşı oldu, yerli aşı bekleyen vatandaşlarımız var, onları yerli VLP veya TURKOVAC aşısına gönüllü olmaya davet ediyoruz ve bekliyoruz."