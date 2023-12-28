Uzmanı açıkladı: En sık görülen 9 cinsel yolla bulaşan hastalık

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH), bir kişiden diğerine cinsel temas yoluyla bulaşabilen enfeksiyonlar olduğunun belirten VM Medical Park Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, bu tür hastalıkların farklı mikroorganizmalar veya virüsler nedeniyle ortaya çıktıklarını söyledi.

BU HASTALIKLARA DİKKAT EDİLMELİ

Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, en yaygın görülen cinsel yolla bulaşan 9 enfeksiyon hastalığını şu şekilde sıraladı:

Genital herpes: Herpes simpleks virüsü tarafından oluşturulan bu enfeksiyon, dudaklarda veya genital bölgede yaralara neden olabilir.

Gonore (bel soğukluğu): Neisseria gonorrhoeae bakterisi neden olduğu bu hastalık idrar yolu veya cinsel temas sırasında bulaşabilir.

Sifiliz: Treponema pallidum adlı bakteri tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Şankroid: Haemophilus ducreyi bakterisinin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede ağrılı yaralara yol açar.

Human papillomavirus (HPV): HPV, genital siğillerin nedeni olan virüslerin ailesine aittir. Ayrıca bazı tipleri serviks kanseri ile ilişkilendirilir.

HIV/AIDS: İnsan bağışıklık yetmezlik virüsü (HIV), bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkileri olan ve AIDS hastalığına yol açabilen bir virüstür. HIV cinsel temas yoluyla bulaşabilir.

Klamidya: Chlamydia trachomatis adlı bakterinin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede ağrısız akıntılara yol açabilir ve tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara neden olabilir.

Hepatit B ve Hepatit C: Bu virüsler karaciğer enfeksiyonlarına yol açabilir ve cinsel yolla bulaşabilirler.

Trichomoniasis: Trichomonas vaginalis adlı parazitin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede kaşıntı ve akıntıya yol açabilir.

KORUNMASIZ CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞIR

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma yollarını Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, “Cinsel hastalıklar arasında en yaygın bulaşma yolu, korunmasız cinsel ilişkidir. Bu, cinsel temas sırasında koruyucu önlem alınmadığında enfeksiyonların bulaşma riskini artırır. Bunun dışında, ilişkide cinsel oyuncakların kullanılması da bulaşmaya yol açabilir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar enfekte bir anne tarafından doğum sırasında da bebeğe bulaşabilir” diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) tedavisinin, enfeksiyonun türüne ve şiddetine bağlı değişebileceğini söyleyen Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, en sık uygulanan tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

Antibiyotikler: Bakteriyel CYBH'ler, örneğin klamidya ve gonore, antibiyotiklerle tedavi edilir. Tedaviye uygun şekilde devam etmek, enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için önemlidir. Çiftlerin tedavi edilmesi de önemlidir, aksi takdirde enfeksiyon tekrarlayabilir.

Antiviral ilaçlar: Viral CYBH'ler, örneğin herpes simpleks virüsü ve HIV, antiviral ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu ilaçlar semptomları azaltabilir, virüs yükünü kontrol edebilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

Diğer tedaviler: Bazı CYBH'lerin tedavisi farklı yöntemleri içerebilir. Örneğin, genital siğiller genellikle dondurma, lazer tedavisi veya koterizasyon gibi cerrahi ile tedavi edilir. Tedavi seçenekleri enfeksiyon türüne ve semptomlara bağlı olarak değişebilir.

Aşılar: HPV aşısı, cinsel yolla bulaşan HPV türlerine karşı ve rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar. Ayrıca, Hepatit B aşısı da Hepatit B virüsüne karşı koruma sağlar.

Semptomatik tedavi: CYBH'lerin neden olduğu semptomların hafifletilmesi veya yönetilmesi amacıyla semptomatik tedaviler kullanılabilir. Örneğin, ağrı kesiciler veya anti-inflamatuar ilaçlar ağrı veya iltihaplanmayı hafifletebilir.

DÜZENLİ DOKTOR TAKİBİ YAPILMALI

Tedavi şeklinin enfeksiyonun türüne, tedaviye ne kadar erken başlandığına ve kişinin enfeksiyonun şiddetine tepkisine bağlı değişebildiğine dikkat çeken Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, “CYBH şüphesi var olan kişinin bir doktora başvurması önemlidir. Tedavi sırasında cinsel temasın kaçınılması, enfeksiyonun partnerlere yayılmasını önlemek için önemlidir. Ayrıca, tedavi sonrası düzenli takip ve kontrol randevuları, tedavinin etkinliğini izlemek için önemlidir. CYBH'lerin erken teşhisi ve tedavisi, komplikasyonları önlemeye ve hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.