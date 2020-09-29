Uzman eğitmenle çalışıp 33 kilo verdi

İzmir’de yaşayan Gülsüm Tütüncü, geçirdiği trafik kazası sebebiyle sol ayak bileğinden üç kez ameliyat oldu. Dokuz ay baston kullanarak hayatına devam eden Tütüncü bu süre zarfında eskisi kadar hareket edemediği için kilo aldı. Sol ayak bileğinin dışında his kaybı olan ve sol bileği, sağ tarafa göre daha az açılan Tütüncü, eski sağlığına kavuşmak ve aldığı kilolardan kurtulmak için spor salonunda düzenli ve bilinçli spor yapmaya karar verdi. Bornova’daki MACFit’te spora başlayan Tütüncü, eğitmenlerden Çağrı Taştan’la tanışınca hayatı değişti.

Sağlıklı beslenme ve sporun önemini bu dönemde daha iyi anladığını söyleyen Tütüncü, “Uzun bir yol oldu” diyerek tanımladığı dokuz ayda yaşadıklarını şöyle paylaştı:

“Hayatımı değiştiren süreç, bir gün salonda azimle debelendiğimi gören Çağrı Hoca’nın ‘Merhaba’ diyerek birkaç hatamı düzeltmesiyle başladı. Adım adım ilerledik. Kilo da vermeliydim ama öncelikle sol ayak bileğimi sağ ile aynı açıya getirdik. Ardından kondisyonu artırdık. İş yoğunluğumdan dolayı spora bir süre ara versem de sonra kesin bir kilo verme kararı ile tekrar başladım ve bir kez daha Çağrı Hoca’dan yardım istedim. Çünkü yaklaşık 30 kilo verme hedefindeydim ve bunu tek başıma yapamayacağımı biliyordum.”

Eğitmen Çağrı Taştan’ın kendisine uygun bir program hazırladığını ancak yine de kilo vermekte zorlandığını söyleyen Tütüncü, şöyle devam etti: “İstediğimiz hızda kilo veremeyince Çağrı Hoca başka bir sorun olabileceği konusunda beni uyardı ve haklı çıktı. İnsülin direncim bir dağ gibi karşımdaydı. Uzun uğraşlara rağmen bir diyetisyen bulamayınca Çağrı Hoca’nın tavsiye ettiği diyetisyenle tanıştım ve beslenme programı hazırladık. Sonrası nispeten daha kolay oldu. Çağrı Hoca, dokuz ay boyunca asla kaytarmama izin vermedi. Sınırlarımı zorlamak konusunda beni hep teşvik etti. Her zaman en uygun antrenmanı buldu ve uygulattı. Sihirli bir değneği yoktu ama ben de azimli bir öğrenciydim. Sonuçta bir baktım 33 kilo gitmiş, insülin direnci yenilmişti. Sol ve sağ bacak arasındaki fark ise önemli ölçüde kapanmıştı. Sağlıklı beslenme ve sporun bir yaşam biçimi olduğunu bana öğrettiği ve sakatlığımı iyileştirmenin yanında, kilo vermedeki en büyük destekçim olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizi anlayan ve doğru şekilde çalıştıran uzman bir eğitmen gerçekten birçok şeyi değiştiriyor.”

Eğitmen Çağrı Taştan da sporun farkındalığını artırmak isteyenler için Gülsüm Tütüncü’nün yaşadıklarının çok doğru bir örnek olduğunu söyledi. Taştan, “Gülsüm Hanım kulübümüze ilk geldiğinde açıkçası neyi, nasıl yapacağını pek bilmiyordu. Geçirdiği kazanın da etkisiyle aldığı kilolardan kurtulmak, sağlıklı bir vücuda kavuşmak için gereken motivasyonu birlikte sağlayacağımıza inandık ve sonucu hepimiz için sevindirici olan bir yola girdik. Sağlıklı ve zinde olmak için spor olmazsa olmaz ancak sporu hangi koşullarda ve nasıl yapacağınız da çok önemli. Gülsüm Hanım’ın hayatta azmedince neler başarabileceğimize de çok güzel bir örnek” dedi.