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Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için sofranızda zerdeçala yer açın

Kış aylarında havaların soğuması ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen sürenin fazlalaşması, üst solunum yolu enfeksiyonlarını da artırıyor.

SAĞLIK 04.01.2023, 12:52
Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için sofranızda zerdeçala yer açın

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada ve tedavide bol sıvı alımının ve beslenmenin önemine dikkat çeken Marmara Üniversitesi Diyetetik ve Beslenme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şule Aktaç, fonksiyonel besinler arasında yer alan zerdeçalı öneriyor. Zerdeçal ile beraber tarçın, zencefil gibi baharatlarla zenginleştirilmiş Zerdeçallı Latte gibi sütlü içecekler, kış aylarında içimizi ısıtmak için iyi bir tercih olmasının yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkıyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonları havaların soğumasıyla birlikte hayatımıza daha çok girmeye başladı. Korunma ve tedavi için uzmanlar bol sıvı tüketilmesini ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle fonksiyonel gıdaların öneminin daha iyi anlaşılması ile beslenmede farklı özellikteki besinlere ve baharatlara daha çok yer verildiğine işaret eden Marmara Üniversitesi Diyetetik ve Beslenme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şule Aktaç; protein, karbonhidrat, yağ, posa, çeşitli vitamin ve mineral içeriğiyle zerdeçalı içecek olarak tüketmenin faydalarını anlatıyor. Kış aylarında en çok tercih ettiğimiz sıcak içecekleri, zerdeçallı tüketmek hem sağlığa faydalı hem de keyifli bir deneyim sunuyor. Özellikle kışın sıcak yazın da soğuk olarak tüketilebilen Zerdeçallı Latte gibi içecekler, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için önerilirken hepimizin ortak noktası olacak bir lezzet deneyimi de sunuyor.

Pek çok hastalık ve ağrının giderilmesinde koruyucu ve tedavi edici etkisi var

Sağlık faydaları ile öne çıkan zerdeçalda besin öğesi olarak protein, karbonhidrat, yağ ve posa, niasin, A vitamini, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum ve çinko mineralleri bulunuyor. Zerdeçalın Hindistan ve Çin'de geleneksel ayurveda uygulamaları kapsamında, yaralar, cilt hastalıkları, göz enfeksiyonları, solunum rahatsızlıkları ve sindirim bozukluklarını tedavi etmek için kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Şule Aktaç, “Besinlere renk verici olarak kullanılan zerdeçal; kokusuz, ısıya dayanıklı bir bileşik olan kurkumin içerir. Kurkuminin antioksidan, inflamasyonu azaltıcı, tümör oluşumunu engelleyici, mikroorganizmaların büyümesini durdurucu ve öldürücü etki göstererek sağlığı geliştirdiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Kurkumin, E vitamininden birkaç kat daha iyi bir radikal temizleyicisidir. Bu açıdan obezite, metabolik sendrom, diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer yağlanması, kanser, eklem hastalıkları, parkinson, Alzheimer ve ağrının giderilmesinde koruyucu ve tedavi edici olarak faydalı olabileceği belirtilmiştir” diyor.

Hem faydalarından yararlanın hem de hayatınıza lezzet katın

Fonksiyonel gıdalara olan bilincin artmasıyla birlikte, baharat ve kök bitkiler yiyecek ve içeceklerde daha sık karşımıza çıkmaya başlıyor. Kahve Dünyası kış içeceklerinin vazgeçilmezlerinden olan Zerdeçallı Latte’nin yanında bitkisel sütlerin ağırlıkta olduğu zerdeçal, tarçın, tahin gibi birçok doğal lezzet tüketilebilir. 

 

Zerdeçalın her yaş grubunun tüketimi için güvenli olduğunu söyleyen Kahve Dünyası Sağlıklı Beslenme Danışmanı olarak da görev yapan Doç. Dr. Aktaç şöyle devam ediyor: “Zerdeçalda 50’den fazla türünü içeren, birçok hastalıktan koruyucu etkisiyle bilinen fitokimyasallar bulunur. Kurkumini tek başına ekstre olarak kullanmak yerine zerdeçalı toz olarak tüketmek sağlık için daha yüksek fayda sağlar. Günümüzde zerdeçal gibi fonksiyonel gıdalar tüketim alışkanlığımız olan yiyecek ve içeceklerde de kullanılıyor. Ayrıca zerdeçalı yağ içeren bir besinle tüketmek, ısıl işlem uygulamak ve karabiber, zencefille birlikte tüketmek, zerdeçalın vücuttaki etkisini artırıyor. Bunu sağlamak için; örneğin kışın sıcak süte zerdeçalın yanı sıra karabiber ve/veya zencefil eklemek, soğuk algınlığı ve gripten korunmak için iyi bir tercih olacaktır. Zencefil, tarçın, karabiber gibi baharatlarla sağlığımız açısından daha fazla faydalanacağımız karışımlar özellikle kış aylarında içimizi ısıtan, lezzetli seçeneklerin arasında yer alırken hastalıklara karşı koruyucu görevi de görüyor.”

#Zerdeçal #enfeksiyon #Üst solunum yolu
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