Ünlü Şef Danilo Zanna’dan Kalp Dostu Yemekler

Toplumun yaygın şekilde yanlış bilgiye maruz kaldığı hastalıklar hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye’nin ilk ve köklü ilaç firması İbrahim Etem – Menarini tarafından hayata geçirilen 1 Influencer 1 Doktor projesinin son konukları şef Danilo Zanna ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karpuz oldu. Popüler dijital platform Youtube üzerinden izleyicilerle buluşan içerikte kalp sağlığı ve sağlıklı beslenme konuları ele alındı. Konuklardan Kardiyolog Prof. Dr. Hakan Karpuz kalp sağlığıyla ilgili merak edilen soruları cevaplarken, şef Danilo Zanna ise lezzetli bir somon tarifi hazırladı.

Türkler Avrupalılara Göre Daha Erken Yaşta Ölüyor

Covid-19 nedeniyle şu ana kadar yaşanan ölümlerin 20 katının her yıl kalp rahatsızlıkları nedeniyle, 10 katının ise her yıl hipertansiyon rahatsızlıkları nedeniyle yaşandığını belirten Kardiyolog Prof. Dr. Hakan Karpuz, “Kalp rahatsızlıkları hem Türkiye’de hem de dünyada en önemli ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Her iki kişiden biri kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Örneğin Türkiye, kalp hastalıklarında Avrupa ülkelerine oranla 10 – 12 yıl daha erken yaşta ölüm yaşıyor. Özellikle yanlış bilinçle birlikte yaygınlaşan kalp hastalığının 40 – 45 yaş arası hastalığı olduğu algısı da bu durumu etkiliyor. Oysaki kalp hastalıkları çocukluk yaşlarında başlayan beslenme ve egzersiz alışkanlıklarıyla birlikte başlıyor” diyor.

Türkiye’de Günlük Tuz Tüketimi Ortalamanın Yaklaşık 3 Katı

Kalp sağlığı için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin altını çizen Kardiyolog Prof. Dr. Hakan Karpuz, “Kalp sağlığını korumak için sağlıklı yemekler, düzenli egzersiz, daha az tuz tüketimi ve sigarasız yaşam en önemli faktörler olarak dikkat çekiyor. Özellikle sağlıklı beslenmede ideal bir formül yok. Ancak dengeli ve düzenli şekilde sağlıklı beslenerek kalp hastalıklarına yakalanmayı yüzde 80 oranında azaltmak mümkün. Örneğin tuz tüketiminde günlük ihtiyaç 5 – 6 gram iken Türkiye’de günlük tuz tüketim ortalaması 18 gramı buluyor. Tuz tüketiminin yanı sıra yağ tüketimi de büyük önem taşıyor. Özellikle katı ve doymuş yağ tüketimi kalp hastalıklarında risk faktörünü artırıyor. Bunun nedeni ise katı yağın damarlarda oluşturduğu daralmalar, plaklar ve kireçlenmeler. Bu nedenle beslenme için dengeli şekilde sıvı zeytin yağ tüketimini öneriyoruz.” diye ekliyor.

Kalp hastalıklarına yakalanmamanın bir formülü olmadığını ancak sağlık beslenme ve düzenli egzersizlerle kalp hastalıklarının oluşumunun engellenebileceğini dile getiren Prof. Dr. Hakan Karpuz, erken yaşta düzenli kontrollerin de önemine vurgu yapıyor.