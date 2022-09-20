'Ultra işlenmiş gıdalar bellek sorunu riskini artırıyor' uyarısı

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Türkiye Alzheimer Derneği tarafından Şişli Gündüz Yaşam Evi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, teşhis ve tedavi yöntemlerindeki güncel gelişmeleri paylaşan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, beslenme ve beyin sağlığı ilişkisi hakkında yapılan bir araştırmayı aktardı. Bunama hastalığının önlenmesinde Akdeniz tipi beslenmenin önemli olduğunu ifade eden Bilgiç, Brezilya'da 8 bin 160 kişi ile yapılan bir çalışmanın sonuçlarından bahsetti.

Ultra işlenmiş gıdaların bunamalarda görülen zihinsel sorunlara yol açtığına dikkati çeken Bilgiç, işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Bilgiç, "Günlük olarak tüketilen gıdaların yüzde 20'sinden fazlasını salam, sosis, cips, hazır çorba, meşrubat, pakette satılan dondurma ve şekerlemeler gibi ultra işlenmiş fabrika üretimi gıdalar oluşturuyorsa bellek sorunları ve diğer zihinsel gerilemelerin ortaya çıkma riski artıyor." diye konuştu.

Alzaymırın erken dönem teşhisinde zorluklar yaşandığını, son yıllarda yapay zeka kullanılarak yanlış ve eksik tanının önüne geçilebildiğini dile getiren Bilgiç, İngiltere'de yapılan bir çalışmada sadece standart beyin MR görüntülerinin yapay zekayla incelenmesiyle hastalara yüzde 98 oranında doğru tanı konulduğunu anlattı.

Prof. Dr. Bilgiç, alzaymır tedavisinde yeni ilaçların çok yakında kullanım onayı alacağını belirterek "Özellikle yeni nesil diyabet ilaçları hem metabolizmayı düzeltip hem de enflamasyonu azalttığından oldukça umut vadediyor. Ülkemizde de bu ilaçlar alzaymır hastalarında deneniyor. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmalarla ilgili önemli sonuçlar elde edebiliriz. Bunama dünya genelinde yaklaşık 47 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 1 milyon kişiyi etkiliyor." dedi.