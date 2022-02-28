Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, 12-18 Şubat'ta her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83 İzmir'de 776,25 oldu.

Kovid-19 vaka sayısı, 5-11 Şubat'ta İstanbul'da 717,58, Ankara 1323,97, İzmir 1017, 38 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin olduğunu belirtti.

İllere göre 12-18 Şubat'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle sıralandı:

" Adana (868,08), Adıyaman (664,56), Afyon (507,67), Ağrı (160,11), Aksaray (652,81), Amasya (1961,64), Ankara (1216,83), Antalya (148,44), Ardahan (446,64), Artvin (1049,29), Aydın (713,38), Balıkesir (784,50), Bartın (441,72), Batman (145,29), Bayburt (188,14), Bilecik (677,95), Bingöl (74,88), Bitlis (230,78), Bolu (876,21), Burdur (1108,08), Bursa (881,12), Çanakkale (1007,40), Çankırı (803,50), Çorum (1292,08), Denizli (1136,86), Diyarbakır (398,13), Düzce (688,57), Edirne (563,92), Elazığ (584,44), Erzincan (634,08), Erzurum (191,31), Eskişehir (675,22), Gaziantep (370,54), Giresun (1023,21), Gümüşhane (308,42), Hakkari (160,31), Hatay (703,41), Iğdır (376,06), Isparta (899,53), İstanbul (617,50), İzmir (776,25), Kahramanmaraş (680,27), Karabük (1111,57), Karaman (975,13), Kars (340,83), Kastamonu (872,76), Kayseri (785,79), Kırıkkale (804,44), Kırklareli (886,83), Kırşehir (1206,86), Kilis (639,80), Kocaeli (972,93), Konya (790,46), Kütahya (706,31), Malatya (652,78), Manisa (474,18), Mardin (222,43), Mersin (864,13), Muğla (870,40), Muş (116,72), Nevşehir (652,59), Niğde (481,68), Ordu (1190,48), Osmaniye (961,64), Rize (1073,30), Sakarya (682,08), Samsun (1606,32), Siirt (174,71), Sinop (896,03), Sivas (476,48), Şanlıurfa (252,73), Şırnak (82,88), Tekirdağ (543,74), Tokat (1336,12), Trabzon (1091,85), Tunceli (857,19), Uşak (806,04), Van (86,59), Yalova (1142,95), Yozgat (869,77), Zonguldak (902,52)"