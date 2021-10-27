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TÜSEB'den TURKOVAC'ın faz-3 hatırlatma dozu uygulaması için afiş
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TÜSEB'den TURKOVAC'ın faz-3 hatırlatma dozu uygulaması için afiş

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı klinik araştırmaya ilişkin iki afiş hazırladı.

TÜSEB'den TURKOVAC'ın faz-3 hatırlatma dozu uygulaması için afiş

TURKOVAC'ın faz-3 kapsamındaki hatırlatma dozu uygulaması için Alo 184 ve e-Nabız üzerinden gönüllü olunabileceğinin hatırlatıldığı ilk afişte, aşının flakonunun fotoğrafı da yer aldı.

Flakonda ağırlıklı olarak turkuaz ve beyaz renkler dikkati çekerken, aşının Türkiye'de üretildiğini belirten "TR" yazısının bulunduğu kısmın kırmızı renkli olduğu görüldü.

"3. dozunuzu TURKOVAC ile olmak ister misiniz?" sorusunun yer aldığı diğer afişte ise klinik çalışmanın yürütüldüğü 28 ildeki 41 merkezin Türkiye haritası üzerindeki dağılımı gösterildi.

Bu merkezlerin 12'sinin şehir, 15'inin eğitim ve araştırma, 3'ünün devlet, 11'inin de üniversite hastanesinde olduğunun belirtildiği afişte, hastanelerin isimlerine de yer verildi.

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