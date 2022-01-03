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TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC aşısının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı da koruyuculuk sağladığını söyledi.

TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC'ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste, AA muhabirine, dünyada hızla yayılan Omicron varyantının Türkiye'de de görülmeye başladığını belirtti.

Omicron'un diğer varyantlara göre daha etkili olduğunu vurgulayan Kara, "Omicron'un büyük bir riski var, çok hızlı yayılıyor, sayılarda da çok hızlı artışa neden oluyor. Mesela biz Delta varyantının çok hızlı yayıldığını, bir kişinin altı kişiye yaydığını söylemiştik ve Delta'nın hakim forma dönüşmesi, bulunduğu coğrafyaya göre değişiyordu. Örneğin Şanlıurfa'ya girdiğinde kentteki bütün vakaların Delta'dan olma süreci 6 hafta gibiydi. Avrupa'daki verilerde Omicron'daki bu süre iki veya üç hafta. Yani neredeyse iki katı hızla bulaşıyor, böyle bir özelliği var Omicron'un." diye konuştu.

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