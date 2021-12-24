TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları gelecek hafta başlayacak

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, seri üretimine başlanan yeri inaktif aşı TURKOVAC'ın klinik çalışmalarını yürüten ekiple Ankara Şehir Hastanesi Aşı Birimi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TURKOVAC aşılarının yaklaşık 20 aylık süreçte geliştirildiğine işaret eden Ateş, hiç aşı olmamış, ardından çift doz aşılarının üzerine hatırlatma dozu uygulanan gönüllüleri içerisine alan çok sayıda klinik çalışma gerçekleştirildiğini anlattı.

Doç. Dr. Ateş, bu çalışmaların bir bölümünün tamamlandığını, bir kısmının da devam ettiğini vurgulayarak, "Elimizdeki mevcut verilere baktığımızda hastalıktan korumak ve antikor yanıtının oluşup oluşmadığı yönünde yaptırdığımız bir değerlendirme var. Bu değerlendirmeleri göz önünde bulundurduğumuzda TURKOVAC'ın inaktif aşılar grubunda etkinliğinin olduğu, istediğimiz etkin yanıtın elde edildiği ve bununla birlikte de herhangi ciddi reaksiyon gelişmediğini gözlemledik." değerlendirmesinde bulundu.

Aşılarda en çok odaklanılan kısmın yan etkiler olduğuna dikkati çeken Ateş, "Aşımız yan etkiler konusunda da güvenilir bir aşı. 100 hastanın belki 10'unda lokal etkiler dediğimiz 24 saati aşmayan etkiler mevcut. Bunlar da kısa süre içerisinde düzeliyor." bilgisini paylaştı.