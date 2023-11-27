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Türkiye’de her 10 kişiden 6’sı günlük yeterli demir miktarını alamamaktadır

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Türkiye’de her 10 kişiden 6’sı günlük yeterli demir miktarını alamamaktadır
Demir eksikliği, aynı zamanda dünyada en sık görülen anemi (kansızlık) nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya çapındaki yaklaşık 810 Milyon kişide demir eksikliği olduğunu belirtmektedir.

26 Kasım Demir Eksikliği Gününe dikkat çekmek isteyen Orzaks İlaç, demir eksikliğinin psikolojik ve fiziksel gelişim, davranış ve iş performansı üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, halk sağlığı açısından ciddi öneme sahip bir sorun olduğunu belirtmektedir. İnsan ve toplum sağlığı için bu eksikliğin erken teşhisi oldukça önemlidir. Demir seviyelerinin takip edilmesi ve sağlık profesyonellerinin önerisiyle demir takviyesi alınması gerektiği belirtilmektedir. Orzaks İlaç bünyesinde yer alan Ocean Microfer Ailesi, mikroenkapsülasyon teknolojisi ile üretilmiş demir kaynağı içeren günlük demir ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir takviye edici gıdadır.

Hamile kadınların %40'ını ve çocukların %42'sini etkilemektedir.

Dünya çapında beslenme yetersizliği kaynaklı en sık görülen belirtilerden, demir eksikliğine yakından bakalım:

  • Demir eksikliği, aynı zamanda dünyada en sık görülen anemi (kansızlık) nedenidir. Hamile kadınların %40'ını ve çocukların %42'sini etkilemektedir.
  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya çapındaki yaklaşık 810 milyon kişide demir eksikliği anemisi olduğunu belirtmektedir.
  • Türkiye’de her 10 kişiden 6’sı günlük yeterli demir miktarını alamamaktadır.
  • Demir seviyelerinizi ölçtürmeyi ve sağlık profesyonellerinin önerdiği şekilde demir takviyenizi almayı unutmayın.

Kaynak:Haber Kaynağı

Sağlık
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