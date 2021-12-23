Türkiye'nin probiyotik rehberi hazırlanacak

Mikrobiyota ve Probiyotik (MikroBiyom) Derneği Başkanı ve Güven Hastanesi Sağlıklı Yaşam Danışmanı Prof. Dr. Meltem Yalınay, hastane tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısında, insan vücudunda hücrelerden çok daha fazla sayıda mikroorganizma adı verilen küçük canlıların yaşadığını söyledi.

Mikrobiyota olarak tanımlanan bu mikroorganizma topluluğunun, en çok ve çeşitli olarak da bağırsaklarda bulunduğunu aktaran Yalınay, "Bağırsak mikrobiyotamızda bulunan mikroorganizmaların dengesizliği disbiyozis olarak adlandırılır. Disbiyotik mikrobiyota, geçirgen bağırsak ve kronik bir inflamasyon (iltihaplanma) oluşmasına yol açar." dedi.

Kovid-19 hastalarında bakterilerde azalma saptandığını belirten Yalınay, şöyle konuştu:

"Faydalı bakterilerin koronavirüs nedeniyle azalması ve disbiyozisin hastalık bittikten sonra da sürmesi, birçok sistemde inflamasyona yol açarak semptomların devamına neden olmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı hastalığın öncesi, sırası ve sonrasında bağırsak mikrobiyotasının sağlığı ve düzenlenmesi önem taşımaktadır. Bağırsağın düzenlenmesinde en doğru yöntem, mikrobiyom analizi ile tanımlama yapmak, kişiye özel beslenme planı oluşturmak ve probiyotiklerle desteklemektir."

Yalınay ancak probiyotik olarak bilinen her ürünün aslında probiyotik olamayabileceğini, bu konuda bir dernek çalışması yaptıklarını söyledi.