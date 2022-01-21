Türkiye'nin ilk yüz naklinin 10. yılı kutlandı

Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 10. yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.

Acar'ın yüz naklinin 10. yılı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde düzenlenen programa, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan katıldı.

Rektör Özlenen Özkan, Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın ameliyatından sonra 10 yıl geçtiğini söyledi.

Acısı ve tatlısıyla mücadele dolu bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Özkan, "Serüvenimiz Türkiye'nin ilk kol nakliyle 12 yıl önce başladı ve tüm bu ekibin başında da Ömer hocam vardı. O olmasaydı bunu yapmak mümkün değildi. Yaptığımız nakillerin arasından en çok ilk yüz nakli ilgi çekti. Bundan sonraki süreçte de bu nakillerle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının nakiller sırasında, ulaşımından ameliyatına, ilacından bütün aşamalarına finansman desteği verdiğinin altını çizen Özkan, "Türkiye bu açıdan çok şanslı, finansmanı düşünmek zorunda kalmadık. Uğur'un yüzü için organ bağışında bulunan aileye ve tüm Türkiye'de bağış yapan ailelere teşekkür ederiz." dedi.