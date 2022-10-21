Türkiye'nin ilk aşı enstitüsünde yerli aşı çalışmaları başarıyla sürüyor

Yerli aşıların geliştirilmesi, üretimi ve ülkenin aşı politikalarının belirlenmesi amacıyla 2018'de kurulan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü, kapılarını AA ekibine açtı.

Türkiye'nin ilk aşı enstitüsü olan merkezde, yerli aşıların geliştirilmesinden üretimine uzanan tüm aşamalar 5 ayrı ünitede yürütülüyor.

Dünya standartlarında cihazların kullanıldığı enstitü, aşı üretiminde görev alacak bilim insanlarının yetiştirilmesi konusunda da okul görevini üstleniyor.

Aşı teknolojisi yüksek lisans ve doktora programına öğrenci alımı başlayacak

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Aşı Enstitüsü Aşı Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Aydın, YÖK'ün talebiyle kurulan enstitünün, aşı konusunda farkındalığın oluşturulması, ülkenin ihtiyacı olan bilim insanlarının yetiştirilmesi misyonunu da üstlendiğini anlattı.

ABD, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde örnekleri bulunan enstitüde, aşı çalışmalarıyla ilgili bir yüksek lisans programının devam ettiğini belirten Aydın, "Aşı teknolojisi yüksek lisans ve doktora programıyla ilgili hazırlıklarımız da tamamlandı. Büyük ihtimalle ocak ayı itibarıyla öğrenci alımına başlayacağız. Aşı üretimiyle ilgili hem sektörün ihtiyacı olan deneysel çalışmaların planlanması hem de ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi üzerine çalışmalar yapacağız." dedi.