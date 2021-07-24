Türkiye'nin en büyük adası sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin yeni adresi olacak

Türkiye'nin en büyük adası da olan 279 kilometrekare yüzölçüme sahip ilçe, kültürel varlıkları, doğal zenginlikleri, bozulmamış kıyı kesimiyle yurt içi ve yurt dışından yılın her döneminde turist çekiyor.Ada son yıllarda rüzgar kalitesinden dolayı rüzgar sörfü ve kiteboard tutkunların çekim merkezi haline geldi. Özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen sporcular, rüzgarın keyfini çıkarıyor. Su sporlarına ilgi duyanlar da ilçedeki tesislerde aktivitelere katılabiliyor.

Deniz, kum, güneş üçlemesinin yanı sıra kültür turizminde de büyük paya sahip Gökçeada, Eski Bademli köyünde kurulan sağlık yaşam merkeziyle fazla kilolarından kurtulmak isteyen ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı edinenler için önemli bir alternatif olacak.

İki taş evde 7 odadan oluşacak bahçeli ve saunalı merkezde, iki büyük dinlenme odası, karşılama ve kayıt için lobi bulunuyor. Sağlıklı yaşam merkezinde tesis müdürü, doktor, diyetisyen ve hemşire ile iki resepsiyonist ve temizlik görevlilerinden oluşan 10 kişi çalışacak.

Merkezin genel koordinatörü uzman diyetisyen Başak Satar, AA muhabirine, Gökçeada'nın kendileri için organik yaşam ve doğal beslenme anlamlarını da taşıdığını söyledi.

Bu nedenle sağlıklı yaşam merkezinin adada açılmasına karar verdiklerini belirten Satar, şu bilgileri paylaştı:

"Proje için çok büyük bir emek harcandı. Gökçeada ve merkez konusunda nasıl bir yol izleyeceğimizin yol haritasını çok ince bir çizgide yaptık. Daha sonrasında buranın böyle bir merkez açısından en doğru yer olduğuna karar verdik. Gökçeada, bir ada olması sebebiyle kimyasallardan uzak, fabrikaların olmadığı, toksinlerden daha fazla arınabileceğimiz bir adres. Bir otel konseptinde hizmet verecek merkezimizde, sağlıklı yaşamı hedefliyoruz. İnsanların, 'Sağlıklı beslenmek istiyorum ama bunu yapamıyorum' diye bir düşüncesi vardır. Burada misafirlerimizi kendi evlerinde hissettirebilecek şekilde bir beslenme planı yapacağız."