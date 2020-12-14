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Türkiye Kızılay’ın Çağrısına Cevap Verdi

Kanın sürekli bir ihtiyaç olması nedeniyle, Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kan ve plazma bağışçıları, kan bekleyen hastalarımıza bu hafta sonu da umut oldu. Kızılay’ın www.kanver.org sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, Kızılay Kan Bağış Merkezlerine giderek Türkiye genelinde toplam 10.899 ünite kan bağışında bulundu.

Türkiye Kızılay’ın Çağrısına Cevap Verdi

Tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 salgını, ülkemizde de hayatı yavaşlatsa da Türkiye’de kan ihtiyacı devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanmasına rağmen, Türk Kızılay’ın çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlar, kan bekleyenlere umut oldu.

Türkiye genelinde bu hafta sonu toplam 10.899 ünite kan bağışında bulunuldu. 2915 ünite kan bağışı ile Kızılay’ın İstanbul Avrupa Bölge Kan Merkezi en çok kan bağışı alan kan merkezi oldu. Onu 1181 ünite ile Ankara Bölge Kan Merkezi ve 1174 ünite ile İzmir Bölge Kan Merkezi takip etti.

Türkiye’de her gün en az 9 bin ünite kana ihtiyaç var

Pandemiyle mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay, yaklaşık 4 bin personel ve 300 mobil ve sabit kan bağış ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kan bağışçıları hafta sonu kısıtlamasından muaf

Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar, gerekse COVID-19 pandemisi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, Kızılay’ın  sitesinden randevu oluşturarak, maske ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulan ve son derece hijyenik bir ortam sağlayan Kızılay Kan Merkezlerinde hafta sonları kan bağışı yapabilirler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KızılayKan BağışıKoronavirüs
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