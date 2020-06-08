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Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi
Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta...

Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi

Azerbaycan'da yemek borusu kanseri teşhisi konan Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü’den İstanbul’a getirildi.

Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi

Azerbaycan'da özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü’den İstanbul’a getirildi .

Tedavi olmak için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne başvuru yapan Vargün'ün talebi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na iletildi.

Vargün, Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla Bakü'den alınarak 19.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Bakanlığa ait ambulansa alınan Vargün, tedavisi için Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanKanserTedaviAmbulans Uçak
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