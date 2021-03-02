Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin 500 yenidoğana işitme kaybı tanısı konuluyor

Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen "Yenidoğan İşitme Taraması Programı" ile Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin 500 yenidoğana işitme kaybı tanısı konulduğu bildirildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, yenidoğan her bin bebekten 1-3'ü işitme kaybıyla dünyaya geliyor. Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oran binde 6'ya çıkabiliyor.

İşitme kaybıyla doğan ya da doğum sonrası dönemde işitme kaybı olan çocukların erken dönemde tespit edilmesi, uygun tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının yapılması amacıyla Bakanlık tarafından "Yenidoğan İşitme Taraması Programı" yürütülüyor.

Bu program sayesinde, işitme kaybı yaşayan çocukların sosyal, bilişsel ve dil gelişimleri olumsuz olarak etkilenmeden, en uyumlu şekilde topluma karışmalarının sağlanması, sağlık personeli ile toplumun bu konuda duyarlılığının ve bilinç düzeyinin artması amaçlanıyor. Tarama programıyla doğumu takiben 6 ay içinde işitme kayıplı çocukların tespit edilmesi ve tedavilerinin başlatılması hedefleniyor.

Doğumdan sonra, hastaneden taburcu olmadan önce bebeğe mutlaka işitme testi yaptırılması gerekiyor. Eğer doğum sağlık kuruluşunda gerçekleşmediyse doğumdan sonraki 3 gün içinde işitme taramasının yapılması önem taşıyor.

1067 tarama merkezinde işitme taraması programı uygulanıyor

Türkiye'de doğumun olduğu sağlık kuruluşlarındaki (kamu, özel, üniversite) Yenidoğan İşitme Tarama Ünitelerinde, eğitimli sağlık personeli tarafından, basit, ucuz ve uygulaması çok kolay testler ile yenidoğan bebeklere işitme taraması yapılıyor. İşitme taraması yapılan merkezler, doğum yapılan sağlık kuruluşları bünyesinde yer alıyor.

Bu program kapsamında, 81 ilin kamu, üniversite ve özel hastanelerinin yer aldığı 1067 tarama merkezinde işitme taraması programı, 72 referans merkezinde de ileri tanı tedavi uygulanıyor. Her yıl ortalama 2 bin 500 yenidoğana işitme kaybı tanısı konuluyor ve erken rehabilitasyon, tedavi şansı sağlanıyor.

Türkiye'nin her yerinde taramalar, Bilim Komisyonu tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığınca da onaylanan tarama protokollerine göre iki tür test ile gerçekleştiriliyor. Testler, basit, ucuz, uygulaması kolay ve bebeğe herhangi bir acı ya da zarar vermiyor.