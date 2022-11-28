Son Dakika

Türkiye'de 4 yılda yaklaşık 162 bin bebeğin nüfus kaydı, hastaneden çıkmadan aile kütüklerine tescillendi

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya alınan e-Doğum projesi kapsamında 161 bin 853 bebeğin nüfus kaydı, doğduğu sağlık kuruluşunca elektronik ortamda aile kütüklerine tescillendi.

SAĞLIK 28.11.2022, 11:33
Türkiye'de 4 yılda yaklaşık 162 bin bebeğin nüfus kaydı, hastaneden çıkmadan aile kütüklerine tescillendi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce e-Doğum uygulaması 12 Ekim 2018'de hayata geçirildi.

Uygulamayla, kamu sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocukların e-Doğum üzerinden doğum bildiriminin yapılabilmesi için çocuğun isminin önceden belirlenmesi, anne ve babanın Türk vatandaşı ve evli olması, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu olunmamış olması ve sağlık kuruluşundan kaydın talep edilmesi gerekiyor.

, proje kapsamında 81 ildeki 303 sağlık kuruluşunda e-Doğum projesi uygulanıyor.

Uygulamanın başladığı tarihten 15 Kasım'a kadar 161 bin 853 bebeğin doğum tescili yapıldı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları da ailelerin adreslerine ücretsiz gönderildi.

Uygulamaya e-Devlet sistemi üzerinden eklenen "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti sayesinde, Türk vatandaşlarının yurt içinde sağlık kuruluşunda dünyaya gelen ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderilmiş doğum raporu bulunan çocuklarının doğum bildirimlerine ilişkin başvurularının e­-Devlet sistemi üzerinden, elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilmesi ve söz konusu başvurulara istinaden ilçe nüfus müdürlüklerince doğum olaylarının aile kütüklerine tescil edilmesine de imkan sağlandı.

e-Evlenme uygulaması 25 Mart 2021'de başladı

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce geliştirilen e­-Belediye sistemi ile MERNİS arasındaki entegrasyonla, belediye evlendirme memurları tarafından düzenlenen bildirim formları ve evlilik bilgileri, 25 Mart 2021'den itibaren elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmeye başlandı.

Ülke genelinde 967 belediye tarafından kullanılan modül üzerinden, uygulamanın başladığı tarihten 15 Kasım'a kadar yapılan 448 bin 710 evlilik, elektronik olarak tescil edildi.

Yeni evlenen çiftlerin evlilik sonrası, yeni kimlik, ehliyet, pasaport değişimi işlemlerini kolaylaştıran proje kapsamında, evliliğin yapılmasının ardından uygulama üzerinden 3 iş günü içinde aile kütüklerine tescil sağlanıyor.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Kasım 2022
İmsak 06:29
Güneş 07:59
Öğle 12:57
İkindi 15:23
Akşam 17:45
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Bodrumspor 14 22
8. Bandırmaspor 14 21
9. Manisa FK 13 20
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4