TÜRK YAZILIMCILAR DÜNYANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ!

Bu yıl ilk defa uluslararası düzenlenen Uzakrota Seyahat Ödülleri’nde kazananlar belli oldu.

45 kategoride yapılan ve kazananların oylamayla belirlendiği yarışmada World’s Leading Hotel Technology Provider (Dünyanın En İyi Teknoloji Sağlayıcısı) ödülü Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen icibot’a verildi.

icibot Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Çakar ‘Turizm sektörüne getirdiğimiz yeniliklerin ödülle taçlanmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Teknolojimizi sürekli yenileyip güçlendirerek uluslararası alanda da adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz’ dedi.

İlk uygulaması 3 yıl önce Antalya’da başlayan icibot, şu anda Türkiye’de ve yurtdışında yüzlerce otelin kullanımına sunuluyor.