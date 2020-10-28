Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona Prof. Dr. Erik Knudsen gazze yemin 11 mart Çarşamba 203. bölüm fragmanı koronavirüs
Yerli aşıda gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir
Yerli aşıda gelecek hafta muhtemelen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
Charlie Hebdo dergisinin yayını terörün mizah halidir
Charlie Hebdo dergisinin yayını terörün...
Örnek kişiliğiyle bütün insanlığa rehber olan son peygamber: Hazreti Muhammed
Örnek kişiliğiyle bütün insanlığa rehber...

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Öztürk: Her 40 saniyede bir kişi inme geçiriyor

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "İnme, halen yaşadığımız Kovid-19 hastalığına göre 10 kat daha öldürücü." dedi.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Öztürk: Her 40 saniyede bir kişi inme geçiriyor

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, her 40 saniyede bir kişinin inme geçirdiğini belirterek, "İnme, halen yaşamakta olduğumuz Kovid-19'a göre, 10 kat daha öldürücü ve önlenebilir bir hastalık." ifadelerini kullandı.

Türk Nöroloji Derneğinden, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, TÜİK raporlarına göre inme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının tüm kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı olduğunu bildirdi.

"Her 40 saniyede bir kişi inme geçiriyor. İnme, halen yaşamakta olduğumuz Kovid-19 hastalığına göre 10 kat daha öldürücü ve önlenebilir bir hastalık." diyen Öztürk, Kovid-19'a yakalanma endişesiyle hastaneye gitmeye çekinen hastaların bulunduğuna işaret etti.

Öztürk, sağlık kuruluşuna gitmekten çekinen ve o sırada inme geçiren hastaların çok daha ciddi hasarla karşılaşabileceklerini vurguladı. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.