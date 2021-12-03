Türk doktorların uyguladığı 'kronik meme iltihabı tedavisi' tıp dünyasına örnek oldu

Üniversitenin Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Alper, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay ve genel cerrah Doç. Dr. Erdem Karadeniz, yaklaşık 6 yıl önce hastanede yaptıkları meme konseyinde, memedeki akıntı, iltihap ve apse nedeniyle kadınların korkulu rüyası haline gelen kronik meme iltihabı hastalığının tedavisi üzerine çalışma başlattı.

Atatürk Üniversitesi Etik Kurulundan onay alan doktorlar, bu hastalıkta önceden ağızdan uygulanan veya iltihaplı bölgeye merhem sürülmesiyle (topikal) uygulanan ancak kesin sonuç vermediği halde yan etkileri de fazla olan steroid tedavisi (insan vücudunda üretilen hormon) yerine başka bir yöntem uygulamaya karar verdi.

Doktorlar bu çerçevede steroid tedavisinde uygulanan kortizonu, önceki tedavilerden farklı olarak ultrason yardımıyla tespit edilen hastalıklı memenin içine veya iltihaplı bölgeye iğneyle direkt enjekte etti.

Hekimler, kendilerinden izin alınarak 100'lerce kadın hasta üzerinde uyguladıkları yöntemle başarılı sonuç veren ve ulusal tıp camiasında kabul gören The Breast Joumal dergisinde yayınlattıkları çalışmayı, yurt içi ve yurt dışından meslektaşlarıyla paylaştı.

Literatüre giren bu tedaviyle doktorlar hem hastalara umut ışığı hem de yurt içi ve yurt dışında aynı tedavinin uygulanmasına öncü oldu.