Türk Böbrek Vakfı, 10 yılda 35 ilde 1,5 milyon çocuğa obeziteyi anlattı

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, TBV tarafından düzenlenen "Sağlıklı Beslenme Eğitimleri" kapsamında geldiği Ardahan'da, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık 85 milyon nüfusunun 3 milyonun morbid obezite olduğuna, bunların yüzde 60'ının ise çocuk yaşta olduğuna dikkati çekti.

Morbid obezite başta olmak üzere obezitenin önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Erk, "Daha da vahim olan obez çocuk sayısı yılda yüzde 10 artıyor. Onun için bir şeyler yapmak gerekliydi. Biz de Edirne'den Ardahan'a son 10 yılda 35 ili dolaştık." diye konuştu.

Erk, şunları söyledi:

"Hedefimiz obeziteyi tetikleyen unsurlarla savaşmak. Tabii ki yaptığımız bu gayret, özellikle de böbrek sağlığını korumak için. Özellikle çocuk yaşta obezite ile mücadele ediyoruz. Onların özellikle tuz tüketimini azaltmaları için uğraş veriyoruz. Bu konuda hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız oldukça başarılı oldu. Hükümete destek olmaz zorundayız. Herkesi bu çalışmada göreve davet ediyoruz. 30 bin anaokuluna yönelik de Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma içindeyiz. Hazırlanan setlerle 5 ve 6 yaş grubuna ulaşacağız."

Timur Erk, Dünya Sağlık Örgütünün şeker tüketiminde günlük 50 gramı yeterli bulurken Türkiye'de bunun 10 yıl önce 150 gram olduğuna işaret ederek, bunu 10 yılda sadece 10 gram aşağıya çekebildiklerini anlattı.

Şu an bir kişinin günde tükettiği 140 gram şekeri ivedilikle 100 grama çekmek gerektiğini vurgulayan Erk, "18 gramda başladığımız tuz tüketimi 12 grama indi ama bunu 6 grama kadar indirmemiz lazım. Daha gidilecek çok yolumuz var. Bu konuda Ardahan başarılı iller arasında. Doğal beslenmeden dolayı her ne kadar unlu mamuller tüketiliyorsa da genel durumları iyi. Burada doğal yaşam ve doğal beslenme söz konusu. Ardahan'da şu ana kadar gittiğimiz okullarda obez sayısının çok az olduğunu gördük. Bunun bir benzerini Tunceli'de gördük." ifadelerini kullandı.

Erk, 10 yılda dolaştıkları 35 il içinde en fazla obeze Adana ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde rastladıklarını belirtti.

"Yanlış beslenme alışkanlıklarından vazgeçmeliyiz"

Obezitenin tetiklediği birçok hastalıktan birinin böbrek rahatsızlıkları olduğunu vurgulayan Erk, şu ifadeleri kullandı:

"Metropollerde kozmopolit bir beslenme var. Elimizden geldiği kadar obezitenin tetiklediği hastalıkları çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. 7-12 yaş grubu ile başladık. Bu çalışmaları 10 eğitmen ile gerçekleştiriyoruz. Şu an en çok öğretmenleri eğiterek belli bir yere geldik. Obeziteyi anlatmada 1,5 milyon çocuğa dokunduk. Salgın sonrası artık yüz yüze eğitimler sürüyor."

Timur Erk, yurtta obezitenin yaygınlığına işaret ederek, "Obezite sayısındaki artış Türk ulusuna yakışmaz. Birtakım yanlış beslenme alışkanlıklarından vazgeçmeliyiz." diye konuştu.