Türk Bilim İnsanları örümceklerden ilham alarak saç ekiminde yeni yöntem geliştirdiler:

Saç ektirenlerin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen alın çizgisinin kaybolması ve oluşan yapay görünüm gibi sorunlara karşı geliştirilen yeni teknik yüz güldürüyor. Doğanın Arşimetleri Örümceklerden ilham alınarak geliştirilen ve özel bir dizilim tekniği kullanılan yöntem, saç ekim işlemi sonrası doğal bir görünüm sağlıyor.

SAĞLIK 16.04.2022, 16:14
Türk Bilim İnsanları örümceklerden ilham alarak saç ekiminde yeni yöntem geliştirdiler:

“Arşimed Saç Ekimi Tekniği” ile ilgili bilgi veren Biyoteknoloji Uzmanı Dr. Ahmet Katı, “Saç diziliminin ilk çıkış noktası tepe noktası denilen saç dönerleridir. Bu başlangıç Arşimed spirali olarak bilinen eğrinin ilk başlangıç noktası olarak kabul edilirse, Arşimed kuralı ile birebir örtüştüğü görülür. Aynı örümceklerin kendi ağlarını ördükleri bir matematik hesabıyla örtüşür.” dedi.

“Bu bir Dizilim Tekniğidir”

Tekniğin, saç ekimi sonrası doğal görünümü önemli ölçüde desteklediğini ifade eden Dr. Ahmet Katı, ”Saç ekiminde en az iyileşme süreci kadar önemli olan bir diğer husus da saçların görünümüdür. Çünkü insanlar saç ektirdiklerinin belli olmasını istemezler. Bu sebeple tedavi bittikten sonraki dönemde kişiler işin estetik kısmını incelemeye başlar. Saç ekimi yaptırıp memnun olmayan kişilerin en çok şikayet ettiği konuların başında doğal görünümün kaybolması ve ekilmiş saçların belli olması gelir. Bu problem Arşimed Saç Ekimi Tekniği ile ortadan kalkıyor. Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirilen yöntem, diğer saç ekim yöntemlerinden farkı doğal görünümün sağlanması için geliştirildi. Doğanın arşimedleri, yüksek mühendisleri olan örümceklerin ağlarını örerken kullandığı matematiği örnek alan bu saç ekim tekniğinde, kafada bir merkez baz alınır. Bu merkezden yola çıkarak kanallar çapraz şekilde açılır. Bu çapraz ve dikey çizgiler kendi arasında bağlanarak örgü şeklinde ilerlenir. Örümcek ağındaki gibi dikey çizgiler ve ardından o dikey çizgileri birbirine bağlayan paralellikte hafif sallantılı çizgiler uygulanır. Saç ekimi bu şekilde yapıldığında daha doğal ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilir.” Şeklinde konuştu.

“Ön çizgi hattı olmalıdır fakat bu saç ekimi ön çizgi hattına göre yapılmamalıdır.”

Dr. Katı sözlerine şöyle devam etti:

“Doğuştan mükemmel saçlara sahip olan kişilerin saç dizilimi incelediğinde, Arşimed Sarmalı ile birebir örtüştüğü görülür. Yani doğal saçlar aynı bu teknikteki gibi bir matematiksel dizilime sahiptir. Saçlara güzel ve doğal görünümü veren saçın dizilimidir. Doğal ve mükemmel saçlar da anatomi gereği bir merkezden çıkar ve çevresine dağılarak devam eder. Doğallığın yakalanması için ekimin doğru yapılması ve kanalın doğru yerde doğru açıda açılması gerekir. Çünkü doğru kanal doğru açı ile açılmaz ise ne kadar saç ekilirse ekilsin istenen sonuç alınamaz. En çok yapılan yanlışlardan olan ön çizgi hattının belirlenmesi ve ardından ekim işleminin yapılması büyük hatadır. Ön çizgi hattı olmalıdır fakat bu saç ekimi ön çizgi hattına göre yapılmamalıdır. Bu tekniğin diğer avantajları;


- saç ekimi sonrası gerçeğe en yakın “doğal görünüm” elde edilir.
- saç köklerinin ekim düzeni rastgele değil bir matematiksel plana göre yapılır.
- spiral ekim sayesinde yaraların iyileşme hızı artar.
- spiral ekim sayesinde saçlar birbirinin üzerini örterek daha yoğun bir görünüm sağlar.
- spiral ekim sonrası önden ve arkadan görünüm, daha dolgun bir saç görünümüne kavuşmasını sağlar.
 

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