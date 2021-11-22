Türk bilim insanı idrar yolları tedavisinde geliştirdiği yöntemle literatüre girdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Bozkurt, ağız içinden alınan parçayı mesane boynuna naklederek geliştirdiği doku nakli yöntemiyle dünya tıp literatürüne girdi.

Doç. Dr. Bozkurt; prostat ameliyatı, sonda kullanımı, travma ya da düşme sonucu meydana gelen ve idrar yapma sırasında yanma, ağrı ve zorluğa yol açan üretra darlığının (idrar yolları darlığı) tedavisi için yöntem geliştirdi.

Ağız içinden aldığı parçayı mesane boynuna naklederek kanalın açılmasını sağlayan Bozkurt ve ekibi, 2 yılda 7 hastayı bu yöntemle ameliyat etti ve hepsinden de olumlu sonuç aldı.

Geliştirdiği tekniğe "Üretra Darlığında Doku Nakli Yöntemi" adını veren Bozkurt'un çalışması, uluslararası saygınlığa sahip "Urologia Internationalis" isimli dergide yayınlanarak dünyaya duyuruldu.