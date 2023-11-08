Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Dikkat !
Bu bozukluğun belirtileri, travmanın hatırlanmasına ve zihinsel sağlığın bozulmasına neden olabilir. Uzman Klinik Psikol
TSSB'nin belirtileri şunlar olabilir:
* Kâbuslar ve travma anılarının sürekli tekrarı.
* Uykusuzluk ve konsantrasyon güçlükleri.
* Ani öfke nöbetleri ve yüksek uyarılma.
* Sosyal izolasyon ve ilişkilerde zorluklar.
Tedavi Seçenekleri
TSSB'nin tedavisi, profesyonel yardım gerektirir. Tedavi seçenekleri arasında terapi (örneğin, bilişsel davranış terapisi) ve ilaçlar bulunabilir. Tedavi, belirtilerin hafifletilmesine ve kişinin yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olur.
TSSB, yaşanılan travmanın ciddiyetine ve kişinin destek sistemine göre değişen bir süreçtir. Farkındalık, destek ve profesyonel yardım, bu zorlu süreçte önemli rol oynar. TSSB, tedavi edilebilir bir durumdur ve birçok insan, uygun destek ve müdahalelerle normale dönebilir.
Uzman Klinik Psikolog Hatice B