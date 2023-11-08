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Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Dikkat !

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Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Dikkat !
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), yaşam boyu etkileri olan bir ruhsal sağlık sorunudur. Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çoğu kez olağan dışı ve beklenmedik bir travmatik olay sonrasında ortaya çıkar.

Bu bozukluğun belirtileri, travmanın hatırlanmasına ve zihinsel sağlığın bozulmasına neden olabilir. Uzman Klinik Psikolog Hatice Börek konu hakkında önemli bilgiler verdi.

TSSB'nin belirtileri şunlar olabilir:

* Kâbuslar ve travma anılarının sürekli tekrarı.

* Uykusuzluk ve konsantrasyon güçlükleri.

* Ani öfke nöbetleri ve yüksek uyarılma.

* Sosyal izolasyon ve ilişkilerde zorluklar.

Tedavi Seçenekleri

TSSB'nin tedavisi, profesyonel yardım gerektirir. Tedavi seçenekleri arasında terapi (örneğin, bilişsel davranış terapisi) ve ilaçlar bulunabilir. Tedavi, belirtilerin hafifletilmesine ve kişinin yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olur.

TSSB, yaşanılan travmanın ciddiyetine ve kişinin destek sistemine göre değişen bir süreçtir. Farkındalık, destek ve profesyonel yardım, bu zorlu süreçte önemli rol oynar. TSSB, tedavi edilebilir bir durumdur ve birçok insan, uygun destek ve müdahalelerle normale dönebilir.

Uzman Klinik Psikolog Hatice Börek, '' Unutmayın, travma sonrası stres bozukluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve profesyonel yardım almak önemlidir. Sağlık ve zihinsel iyi oluş, herkes için öncelikli bir hedef olmalıdır.'' dedi.

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