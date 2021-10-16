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Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Bize düşen, yapılması gereken aşı 185. Yedekli bir şekilde davetlerimizi oluşturacağız. Kriterlere en uygun olan kişileri almış ve aşılatmış olacağız." dedi.

Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Trabzon'daki gönüllülerin aşılanmasına pazartesi günü başlayacaklarını bildirdi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yaklaşık 4 ay önce kurulan aşı çadırını ziyaret eden Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaları soğumaya başlaması nedeniyle aşı çadırını kaldırma kararı aldıklarını söyledi.

Çadırın kaldırılmasının aşı faaliyetlerinin bitirildiği anlamını taşımadığını belirten Usta, "Kentteki tüm sağlık tesislerinde aşı yapılmaya devam edilecek. Vatandaşlarımız 'Aşı faaliyetleri bitti.' anlamını çıkarmasın, o bizi üzer. Buradaki sıhhi koşullardan dolayı sağlık çalışanlarımızı tehlikeye atmamak dürtüsünden dolayı faaliyetimizi durduruyoruz." diye konuştu.

İkinci doz aşılama oranında Ortahisar ilçesinin yüzde 75'i geçtiğini, Trabzon'un da yüzde 75'lere yaklaştığını bildiren Usta, toplum bağışıklığının sağlanması için aşılama çalışmalarının aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.

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