TikTok ve Kansersiz Yaşam Derneği Meme Kanseri Farkındalık Ayı için bir araya geldi

Dünya genelinde her yıl Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor ve konuyla ilgili farkındalık yaratıcı etkinlikler düzenleniyor. Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok da buradan hareketle, Dida Kaymaz tarafından kurulan Kansersiz Yaşam Derneği’yle bir araya geldi. 15 Ekim - 18 Ekim tarihleri arasında, Kansersiz Yaşam Derneği’nin resmi TikTok hesabında canlı yayın etkinlikleri yapılacak. Etkinlikte profesörler, doktorlar ve fizyoterapistler meme kanseri farkındalığının önemini vurgulayacak, semptomlar ve tedavi konusunda eğitici konuşmalar gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre meme kanseri her yıl dünyada yaklaşık iki milyon kadını etkiliyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 18.000 kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Kansersiz Yaşam Derneği, kansersiz bir dünya olasılığını anlatmayı, eğitimler, motivasyon konuşmaları ve projelerle kanser konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kansersiz Yaşam Derneği bu konuda şöyle bir açıklama yaptı: “Bugüne kadar sağlıklı insanların sağlıklı kalması, kanser hastalarının tedavi şartlarının iyileştirilmesi konusunda pek çok projeye imza attık. Özellikle gençler tarafından kullanılan TikTok’la yaptığımız işbirliği sayesinde, daha geniş bir kitleye ulaşarak, sağlıklı ve kansersiz bir yaşamın mümkün olduğunu duyurmak istiyor ve ‘en iyi ilaç, doğru bilgidir ‘mottosuyla herkesi TikTok üzerinden canlı olarak yayınlanacak seminerlere çağırıyoruz”

Kansersiz Yaşam Derneği’nin resmi TikTok hesabında yapılacak canlı yayın serisi ilk olarak 15 Ekim Perşembe günü saat 21: 00- 22: 00 saatleri arasında Genel Cerrahi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Yılmaz’la başlayacak. Bir sonraki canlı yayın Medikal Onkoloji Prof.Dr.Mutlu Demiray ile 16 Ekim Cuma günü 12:30 - 13: 30 saatleri arasında gerçekleşecek. 17 Ekim Cumartesi günkü canlı yayında 17: 00-18: 00 saatleri arasında Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Buse Kılın Çapkınoğlu, 18 Ekim Pazar günü ise Fizyoterapist Gizem Taş Kapısı ile 20:00 -21: 00 saatleri arasında canlı yayın gerçekleştirilecek.

TikTok, Türkiye'de ve tüm dünyada kullanıcıların anlamlı sosyal konularda farkındalık yaratmaları ve kitleleri bilinçlendirmesi için tercih edilen bir platform haline geldi. Ekim ayı boyunca platformdaki tüm canlı yayınlarda, farkındalığı artırmak için sağ alt köşede pembe bir kurdele de yer alacak.