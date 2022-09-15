Tıbbi ve aromatik bitkiler, Kınık ihtisas organize sanayi bölgesiyle değerlenecek

Hayvansal ve bitkisel üretim işletmelerinin ihtisas konusuna göre bir araya getirildiği tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri, üretimin her safhasının kontrol edildiği, hijyenin sağlandığı, verimin ve kalitenin en üst seviyeye çıkarıldığı, ucuz maliyetli üretimin teşvik edildiği, giriş ve çıkışların kontrol edilebildiği üretim alanları olarak biliniyor.

Geçen yıl tüzel kişilik kazanan İzmir'in Kınık ilçesindeki tarıma dayalı ihtisas sanayi bölgesi de Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler alanındaki ilk ihtisas organize sanayi bölgesi niteliği taşıyor.

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) tıbbi aromatik bitkiler işlenecek, uçucu yağı, sabit yağlar, ekstre ve ekstrastlar, tıbbi çaylar, aromatik kozmetik ürünler gibi katma değeri yüksek ürünler elde edilecek.

Bölgede, iyi tarım uygulamaları, bitmiş ürün standardizasyonu, sertifikasyon, yetiştirilecek uygun bitki ve bölge seçimi gibi konularda çalışmalar yapacak AR-GE merkezi de olacak.

Parselasyon çalışmaları yapılan ve yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu organize sanayi bölgesinin, firmaların faaliyete geçmesiyle 3 bin kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.