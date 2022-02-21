Tenisçi Dirseği 6 adımda nasıl önlenir?

Tenisçi Dirseği tıbbi adıyla Lateral Epikondilit, el bileğini yukarıya doğru hareket ettiren kasların yapıştığı dirsek dış kenarındaki çıkıntılı kemiğin, zorlanmaya bağlı enflamasyonu yani ödem yapmasıdır.

SAĞLIK 21.02.2022, 23:19
Tenisçi Dirseği 6 adımda nasıl önlenir?

En önemli belirtisi, dirsek dış kısmında dokunmayla ya da zorlayıcı hareketlerle ortaya çıkan ağrıdır. Ağrının şiddeti, olayın büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Başlangıç aşamasında, fazla zorlayıcı aktivitelerde ağrı olurken, hastalığın ileri fazlarında saç taramak, yüz yıkamak, diş fırçalamak gibi basit günlük yaşam aktivitelerinde de kişiyi çok fazla zorlamaktadır.

Tenisçi Dirseği hastalığının daha çok tenis oynayan kişilerde görüldüğü için bu ismi aldığını anlatan Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezinden Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, şunları söyledi: Tenisçilerde yapılan en büyük hatalar, backhand tekniğinin yanlış uygulanması, tenis raketinin kavrama bölümünün el ile uyumlu genişlikte olmaması ve raketin çok fazla sıkı tutulmasıdır. Uzun süreli yapılan sıkı kavrama hareketi, el bileği ve dirsekteki kasların aşırı yorulmasına ve gevşeyememesine neden olur. Bu sebeple, kaslar yapıştığı yerde kemik dokunun zorlanmasına ve ödem yapmasına neden olur. Her ne kadar ismi tenisçi dirseği hastalığı olsa da, günümüz şartlarında bu hastalığı masa başı çalışanlarında ve ev hanımlarında daha sık görmekteyiz. Özellikle, uzun süreli bilgisayar kullanımlarında mouse kullanırken el bileği ve parmak kasları çok uzun süre kasılı kalırlar ve gevşeyemezler, bu nedenle de yine yapışma yerinde öncelikle hassasiyet gelişir, sonrasında da tekrarlayan travma devam ederse kemikte kalıcı bozukluklara neden olur. Ev hanımlarında bez sıkma, sıkı kavanoz açma, bıçakla kesme soyma gibi tekrarlayan zorlayıcı aktiviteler sonucunda da aynı hastalıkla karşılaşmaktayız.” dedi.

Tenisci Dirseği hastalığını önlemenin yolları nelerdir?

Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, Tenisçi Dirseği hastalığını önlemenin yolları hakkında şunları kaydetti:

1-Spor yapmadan önce iyice ısınmalıdır; el bileği, parmak ve dirsek kaslarına uygun germe hareketleri yapılmalıdır.

2-Sporda kullanılan ekipmanlar, kişiye özgü ve kişinin fiziksel özellikleriyle uyumlu olmalıdır.

3-Tenis oynarken, Backhand tekniğinin doğru uygulanması gerekir.

4-Masa başı çalışanlarda bilek destekli mousepad kullanılmalıdır, çalışma araları iyi ayarlanmalıdır ve bu mola sürelerinde el bileği, parmak ve dirsek kaslarına germe egzersizleri yapılmalıdır.

5-Ev hanımlarında, zorlayıcı aktiviteler çok fazla zorlamadan gün içerisinde dağıtılarak yapılmalıdır.

6-El bileği, parmak, dirsek ve omuz kasları daima güçlü ve esnek olmalıdır.

Tenisci Dirseği nasıl tedavi edilir?

Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, Tenisçi Dirseği hastalığının tedavisi hakkında şunları anlattı: Tedavide öncelikli olarak, dirsek bölgesindeki ağrı ve ödem giderilmeye çalışılır. Bunun için doktor tarafından verilen uygun ilaçlar, buz uygulaması ve dirsek bölgesinde kullanılan özel dirseklikler akut faz tedavileridir. Dirsekliğin kullanım amacı, o bölgeyi istirahate almaktır. Gün içerisinde 3-4 defa, 15 dakika süreyle, buz uygulaması ödemin dağılmasını ve ağrının azalmasını sağlamaktadır. Ağrının azalmaya başladığı dönemde, kademeli artan egzersiz programlarıyla kasları kuvvetlendirmek ve uygun germe egzersizleriyle esneklik kazandırmak hastalığın nüksetmesini engeller. Uzun süreli geçmeyen ağrılı durumlarda, fizik tedavi uygulamaları ve yeni nesil tedavilerden ESWT (Şok Dalga Tedavisi), o bölgede kanlanmayı ve oksijenlenmeyi arttırarak dokunun onarımını hızlandırmaktadır. Ağrılı bölgeye lokal enjeksiyon uygulamaları, PRP tedavileri de diğer tedavi yöntemlerindendir. Hastaların yaklaşık %85-90’ı konservatif tedaviyle iyileşir. İyileşmeyen ve çok kronikleşen durumlarda cerrahiye başvurulabilir.” diyerek sözlerini tamamladı.  

#Tenisçi Dirseğ #Tenisçi Dirseği 6 adımda nasıl önlenir
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