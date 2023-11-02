Tencere yemeği obeziteyi önlüyor

Yapılan son çalışmalara göre ev dışı hazır gıda tüketiminin Avrupa ve ABD’de olduğu gibi Türkiye’de de artış içinde olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Mutfak kültürümüzün önemli bir parçası olan tencere yemekleri, pek çok yönüyle hazır yemeklerden çok daha sağlıklı bir seçenek. Evde pişirilen tencere yemeklerini tüketmek, pek çok bilimsel çalışmaya göre obezite riskini de azaltıyor” açıklamasında bulundu.

Özellikle son yıllarda yaşam tarzlarında yaşanan değişim, online siparişlerle hazır tüketim gıdalara kolay ve hızlı erişim gibi nedenlerle ülkemizde de tencere yemeği hazırlama geleneğinin gittikçe azaldığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Ancak tablonun diğer tarafında organik yaşamı önemseyen, sürdürülebilirlik bilinci taşıyan tüketiciler de yok değil. Bugün pek çok insan tencere yemeklerini yeniden keşfediyor” dedi.

Tencere yemekleri hazır yemeklere göre çok daha sağlıklı pişiyor

Tencere yemekleri, ev dışı yapılan veya katkı maddeleri içeren hazır yemeklere göre çok daha sağlıklı bir seçenek olmasıyla önemini koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Tencere yemekleri; çoğunlukla bitkisel sıvı yağlarla yapılması, birçok çeşit besinin bir arada bulunabilmesi, sebze ve bakliyat yemeklerini çeşitlendirmesi, lezzet artırıcı koruyucu katkı maddelerinin kullanılmaması gibi pek çok nedenden dolayı hazır ve ev dışı tüketilen yemeklere göre çok daha sağlıklı pişiyor” ifadelerini kullandı.

Tencere yemekleri yeniden keşfediliyor

Bazı çalışmalara göre tencere yemeklerinin özellikle çocukların daha az yağlı beslenmelerini sağladığını ve bunun da obezite riskini düşürdüğünü hatırlatan Tuba Örnek, “Tencere yemekleri sağlığımız açısından pek çok malzemeyi bir araya getirmekle kalmıyor aynı zamanda tüm aileyi aynı sofrada buluşturarak aslında aile bağlarını da güçlendiren bir etki yaratıyor. Anadolu’nun mutfak kültüründe yüzyıllardır var olan tencere, bugün ülkemizin farklı yörelerinden binlerce çeşit yemeğin de olmazsa olmazı. Binlerce yıl önce insanlığın beslenme şeklini değiştiren, ateş üzerinde pişirilen yemeklerden suda pişirilen yemeklere geçişi sağlayan tencere; farklı malzemelerle yapılan çeşitleriyle günümüz mutfaklarının lezzet şölenlerinin de başrolünde” dedi.

Tencere yemeklerinin içeriği mevsime ve ihtiyaca göre belirlenebiliyor

Tencere yemeklerinin en önemli temel malzemeleri zeytinyağı, kuru soğan, salça/domates ve havuç. Tuba Örnek, “Sonbahar ve kış dönemi için ıspanak, pırasa, kereviz, brokoli, pazı, lahana, karnabahar gibi vitamin-mineral deposu ve lif bakımından zengin sebzeleri sıkça tüketmek gerekiyor. Ayrıca lif ve protein açısından zengin olan, kalsiyum, çinko, magnezyum ve demir içeren; kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya ve bezelye gibi kuru baklagilleri yaz/kış demeden haftada ortalama 2 defa tüketmek çok önemli” ipuçlarını paylaştı.

Tencerenin üretim malzemesine de çok dikkat etmek gerekiyor

Ancak tencere yemeklerinin bütün bu faydalarından yararlanmak için yemek yaparken kullanılacak tencerenin hangi malzemeden üretildiğinin de önemli olduğuna dikkat çeken Tuba Örnek, “Paslanmaz çelik, dökme demir, granit ve seramik sağlıklı tencere seçimi için en doğru alternatifler arasına giriyor. Teflon veya alüminyum gibi malzemelerle yapılmış ürünleri kullanmaktan kaçınmak gerekiyor” uyarısında bulundu.

Sağlıklı bir tarif: Kıymalı karnabahar yemeği

Malzemeler:

1 kg karnabahar, 1 adet soğan, 2 adet havuç, 250 gr kıyma, 1 yemek kaşığı salça, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 bardak su, tuz ve karabiber.

Yapılışı:

Zeytinyağında doğranmış soğan ve havucu birkaç kez çevirdikten sonra kıymayı ekleyin ve biraz kavurun. Daha sonra salçayı ekleyin. Yıkayıp çiçeklerine ayırdığınız karnabaharla birlikte tüm karışıma 1 bardak su ve karabiber ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Tuzunu, yemek piştikten sonra eklerseniz iyottan daha fazla yararlanmış olursunuz. Bu tarifi farklı sebzeler için de uygulayabilirsiniz.

Karnabahar yemeği, bağırsaklarımızdaki probiyotikler için harika bir besin kaynağı. Protein, karbonhidrat ve yağ oranları dengeli. Vitamin ve mineral açısından zengin yemeğinizi; isteğe bağlı olarak pul biber, zerdeçal gibi diğer baharatlarla ve limonla zenginleştirebilirsiniz. Böylece yemeğin antioksidan özelliği de artmış olur.

Yanında ne iyi gider?

Sağlıklı ve dengeli bir öğün için yemeğinizin yanında 1 dilim tam tahıllı ekmek, yeşil yapraklı sebze ağırlıklı salata, yoğurt veya ayran da tüketebilirsiniz.