Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları

Özel hastaneler, pandeminin de etkisiyle günümüzde kaliteli sağlık hizmetleri almak amacıyla tercih edilebilecek en ideal seçenek halindedir. Ancak özel hastanelerde bilhassa yatış gerektiren tedavilerin ve çeşitli tetkiklerin epey yüklü maliyete yol açtığı da bir gerçektir.

SAĞLIK 21.05.2022, 11:29 21.05.2022, 11:32
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları

Tamamlayıcı sağlık sigortası, maliyet sorununu aşmanın en ekonomik çözümü olarak ön plana çıkar. Sigorta şirketlerinin cüzi miktarlardaki primlerle müşterilerine sunduğu bu ürün, SGK’lılar için birçok avantajı bünyesinde barındırır; en öne çıkan avantajlar aşağıda verilmiştir:

Tetkik ve Tedavi Giderleri Kayda Değer Oranda Azalır

Tamamlayıcı sağlık sigortası ya da kısaca TSS, poliçe kapsamındaki hastalıkların tetkik ve tedavi süreçlerine yönelik masrafları kayda değer oranda azaltır. Çünkü sigortalılar, özel sağlık sigortalarına göre çok daha uygun primler ödeyerek risklerini güvence altına alır. SGK tarafından karşılanan sağlık hizmeti tutarının üzerindeki meblağ, sigorta şirketi tarafından karşılanır. Sigortalının ödemesi gereken ücret yalnızca katılım payı ile sınırlı kalır. Sigortalıların, bu avantajdan yararlanabilmesi için hastanenin ve doktorun SGK ile anlaşmalı olması yeterlidir.

Sigortalılar Geniş Özel Hastane Ağından Faydalanabilir

Tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu avantajlardan bir diğeri de sigortalıların geniş özel hastane ağından yararlanabilmesidir. Şirketler, artan rekabet koşullarının bir yansıması olarak TSS kapsamındaki hastane ağlarını her geçen gün genişletmektedir. Bu sayede poliçe ile sağlık riskleri güvence altına alınmış bireyler, Türkiye sınırları içerisinde ihtiyaç duydukları kaliteli sağlık hizmetlerinden kolayca yararlanma imkânı bulur. Sigorta şirketleri, poliçe kapsamında hangi özel hastanelerden yararlanabilecekleri hakkında detaylı bilgiyi teklif aşamasında müşterileri ile paylaşır.

Aile Üyeleri Poliçeye Dâhil Edilebilir

Tıpkı diğer bireysel sağlık ürünlerinde olduğu gibi tamamlayıcı sağlık sigortasında da aile üyeleri poliçeye dâhil edilebilir. Poliçeye eklenen her bir birey için ödenmesi gereken prim tutarı, başvuru aşamasında beyan edilen teminatlara, yaşa ve yaşanılan şehre göre belirlenir. Sigorta şirketleri, eklenen her bir aile üyesi için belirli miktarda indirim uygulayabilir. Üstelik aile üyeleriniz ya da yalnızca kendiniz için yaptırdığınız poliçeyi üç yıl kesintisiz devam ettirdiğiniz takdirde, ömür boyu yenileme garantisine hak kazanabilirsiniz. Şirket bazlı olarak özel ve genel şartları değişiklik gösterebilen ömür boyu yenileme garantisi, poliçe primlerinin belirlenmesinde belirli miktarda avantaj sağlayabilir.

İhtiyaca Göre Poliçe Kapsamı Genişletilebilir

Kişisel tercihlere bağlı olarak tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı rahatlıkla genişletilebilir. Yatarak ve ayakta tedavi teminatları, bireysel sağlık sigortasının ürünlerinin genelinde olduğu gibi TSS poliçelerinin de temelini oluşturur. Kanser ve kalp gibi önemli rahatsızlıkları kapsayan yatarak tedavi teminatı, tek başına satın alınabilir. Ayakta tedavi teminatı ise yatarak tedaviye ek olarak poliçeye eklenebilir. Sigortalılar, seçtikleri şirkete bağlı olarak özel hastanelerde yılda ortalama 8-10 defa ayakta muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilir. Bazı sigorta şirketleri, bu iki seçeneğe ilaveten diş sağlığı, doğum ve tüp bebek teminatlarını da müşterilerine bekleme süresi olmadan sunar. Evde bakım, suni uzuv, tıbbi malzeme gibi desteklerse yıllık limitli olarak yatarak tedavi kapsamında karşılanabilir.

TSS Primlerinin Bir Kısmı Gelir Vergisinden Düşülebilir

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları ise tss poliçesi yaptırmanın beraberinde getirdiği avantajlar arasında vergi indirimi de bulunur. Bu avantajdan yararlanabilmek için tek yapmanız gereken, kendiniz ya da aileniz için ödediğiniz primleri gösteren belgeyi çalıştığınız kurumun ilgili departmanına iletmekten ibarettir. Böylece brüt ücretinizin %15’ine karşılık gelen meblağ kadar gelir vergisi indiriminden faydalanabilirsiniz. Vergi indirimi yapılacak meblağ, asgari ücretin yıllık tutarı ile sınırlıdır.

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