Suyun fazlası zarar

Mevsim koşularına, sıcak havalarda çalışmaya, sarf edilen efora ve terlemeye bağlı olarak miktarı artan günlük su tüketiminin erkekler için 3 litre, kadınlar için ise 2 litre olması gerekiyor. Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Vücut olması gerektiğinden fazla su aldığı takdirde kişide su zehirlenmesi yaşanabilir. Su zehirlenmesi vücudumuzda bulunan sıvılar içindeki elektrolitlerin dengesini bozup normal beyin fonksiyonlarına zarar verir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, sağlıklı bir insanın günlük su tüketimi konusunda bilgi vererek, son dönemde gündeme gelen su zehirlenmesi konusuna da ışık tuttu.

Sağlıklı bir erkeğin vücut ağırlığının yüzde 60’ı, sağlıklı bir kadının vücut ağırlığının da yüzde 50’sinin sudan oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Atamer, şöyle devam etti:

“Sağlıklı bir insan 1.5 litresi idrar yoluyla, 1 litreye yakını ise nefes, terleme ve eklem hareketleriyle olmak üzere toplam 2.5 litreye kadar sıvı kaybedebilir. Kaybedilen sıvının yaklaşık yüzde 20’ye yakın kısmı gün boyunca yediklerimizle karşılanır. Kalan 2 litreyi de su içerek yerine koymuş oluruz.

Her gün tükettiğimiz su miktarı konusunda genel fikir birliği olarak erkekler için 3 litre, kadınlar için 2 litre yeterlidir. Mevsim koşularına, sıcak havalarda çalışmaya, sarf edilen efora ve terlemeye bağlı olarak alınan su miktarı artmaktadır.”

Su zehirlenmesi beyin fonksiyonlarına zarar veriyor

Normal şartlar altında fazla su tüketmenin nadiren gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Atamer, şunları dile getirdi:

“Ancak her şeyin fazlası zarar olduğunu bildiğimiz gibi suyun fazlası da zarardır. Vücut olması gerektiğinden fazla su aldığı takdirde kişide su zehirlenmesi yaşanabilir. Su zehirlenmesi vücudumuzda bulunan sıvılar içindeki elektrolitlerin dengesini bozup normal beyin fonksiyonlarına zarar verir.

Su az tüketildiğinde deri elastikiyetinde azalma, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kan basıncı düşüklüğü gibi şikayetler görülebilir. Bu bulgulara rağmen gerekli su alınmazsa ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir.

Hiponatremiye (sıvı fazlalığı veya sodyum azlığı) yol açan hastalıklar sonucu ortaya çıkan durumlarda su kısıtlaması yapılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Atamer, kalp yetersizliği, karaciğer yetmezliği gibi hastalığı olanlarda klinik tabloya bağlı olarak su kısıtlaması yapılabildiğini de söyledi.

Su hücrelerin şişmesine neden oluyor

Prof. Dr. Atamer, “Su zehirlenmesi kişinin ihtiyaç duyulduğundan fazla su içilmesi ile kandaki su oranının artması sonucunda kandaki sodyum ve diğer minerallerin konsantrasyonunun azalması sonucu ortaya çıkar. Kandaki sodyum miktarı 135 mg/lt altına düşerse hücrelerin içine giren su hücrelerin şişmesine ve beynin etkilenmesi sonucu su zehirlenmesi ortaya çıkar.” dedi.

“Sağlıklı bir birey fazla su içerse fazla idrara çıkar ve fazla su atılır”

Bir süre önce gündemde olan ABD’de 35 yaşında bir kadının 20 dakikada 2 litre su içilmesi sonrası ölümünün su zehirlenmesi sonucu olma olasılığının düşük olduğunu kaydeden Prof. Dr. Atamer, şunları dile getirdi:

“Sağlıklı bir birey fazla su içerse fazla idrara çıkar ve fazla su atılır. Ancak birlikte olan hastalıklarda örnek olarak kalp yetmezliği, dekompanse karaciğer sirozu veya hiponatremik durumlarda hastalıkları şiddetlendirerek ölüme neden olabilir. Çok fazla su içmek tek başına ölünme neden olmaz. Sağlıklı bir insan çok fazla su içmez. Çok su içse de sağlıklı böbrekler idrar ile fazla suyu atar.”